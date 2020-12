„Wenn Sie einen Impftermin vereinbaren möchten, dann drücken Sie bitte die Eins.“ Wie viele Hochbetagte diesen Satz in den letzten Tagen schon gehört haben und wie oft sie dann die Eins drückten, kann niemand genau sagen. Sicher ist aber, für die allermeisten von ihnen führte die Eins nicht zu einem Impftermin, sondern ins digitale Nirwana — einer Welt der freundlichen Ansagen, in der so gut wie jeder Weg in einer Sackgasse endet.

Dabei hätte es Wilfried Zabel aus Königsbach am Mittwoch fast geschafft. Er hatte seinen Verifizierungscode und sowohl den Vermittlungscode I wie auch den Vermittlungscode II. Und dennoch schaffte er es nicht, einen Termin für die Corona-Impfung zu ergattern.