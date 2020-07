Scheuers Panne gewährt Schonfrist für Temposünder

Das Bild ist chaotisch: In Bremen gilt die neue Verordnung, allerdings werden die Verstöße, die einen Punkt in Flensburg oder ein Fahrverbot zur Folge haben, so lange ausgesetzt, bis eine bundeseinheitliche Regelung feststeht. Ähnlich ist es in Thüringen, wo einzig der umstrittene Artikel der neuen Verordnung nicht angewandt wird. Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Berlin und einige andere Länder gaben in den vergangenen Tagen bekannt, zum alten Bußgeldkatalog zurückkehren zu wollen. Diesen Weg will jedoch Baden-Württemberg nicht gehen. „Im Moment wissen wir nicht genau, was gilt, und hängen rechtlich in der Luft“, erklärte auf BNN-Anfrage ein Sprecher des Landesverkehrsministeriums in Stuttgart. „Nach Ansicht unserer Juristen kann es jedenfalls keine Rückkehr zur alten StVO geben, weil sie im Gesetzgebungsverfahren durch eine neue Regelung abgelöst wurde. Diese könnte wohl ein Gericht für nichtig erklären, aber die Exekutive kann das aus unserer Sicht nicht tun.“