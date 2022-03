Schröders Moskau-Mission: Himmelfahrts-Kommando in eigener Sache?

Alt-Kanzler Schröder soll angeblich nach Moskau geflogen sein, um für Frieden in der Ukraine zu werben. Ernsthafte Mission oder Himmelfahrts-Kommando in eigener Sache? Die Bundesregierung weiß von nichts.

Eigenwillige Moskau-Flüge von Deutschen sorgten schon mehrfach für Schlagzeilen. So reiste 1958 der Verleger Axel Springer vergebens an die Moskwa, um Kreml-Chef Nikita Chruschtschow für die Deutsche Einheit zu begeistern.

Mehr Glück hatte Bayerns Ministerpräsident und Hobby-Pilot Franz-Josef Strauß, als er an Weihnachten 1987 spontan mit CSU-Generalsekretär Edmund Stoiber und anderen in einem geliehenen Privatflugzeug bei widrigem Wetter höchstselbst nach Moskau steuerte, um sich mit Michael Gorbatschow über dessen Reform des Sowjet-Systems auszutauschen.

Wie Stoiber später berichtete, soll Gorbatschow gefragt haben: „Ihr erster Besuch in Russland?“ Worauf der Ex-Wehrmachtsoffizier Strauß gesagt habe: „Nein, das erste Mal war ich kurz vor Stalingrad.“

Wenige Monate zuvor, im Mai 1987, landete ein junger Mann aus Wedel mit einer Cessna unweit des Roten Platzes. Er wolle für den Weltfrieden werben, so seine Erklärung. Mit dem waghalsigen Tiefflug im Kalten Krieg wurde Matthias Rust weltberühmt.

Bundeskanzler Scholz will sich lieber nicht äußern

Nun also Gerhard Schröder. Wie der Online-Dienst „Politico“ erfahren haben will, soll der frühere deutsche Bundeskanzler nach Moskau geflogen sein, um dort mit dem Machthaber Wladimir Putin über Frieden in der Ukraine zu verhandeln. Noch am Donnerstag sollte demnach ein Treffen von Schröder und Putin stattfinden.

Die Plattform berichtet zudem, Schröder soll zuvor Gespräche in Istanbul mit einem ukrainischen Politiker geführt haben, der Mitglied der Delegation des Landes für Friedensgespräche mit Russland sei. „Politico“ beruft sich auf Informationen von einer „eng beteiligten Person“.

Die Bundesregierung wusste von alledem nichts, wie die Badischen Neuesten Nachrichten aus Kreisen des zuständigen Auswärtigen Amtes erfuhren. „Ich möchte das nicht kommentieren“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) laut „dpa“ am Rande eines EU-Gipfels im französischen Versailles.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hatte bereits vor einer Woche vorgeschlagen, dass Schröder zwischen der Ukraine und Russland vermitteln solle. „Er ist einer der wenigen hier in Deutschland, die womöglich noch einen direkten Draht zu Herrn Putin haben“, sagte Melnyk der „Bild“. In der Folge hatte Schröders Ehefrau Soyeon Schröder-Kim des Botschafters „Bitte nach einer Vermittlung zur Beendigung des Krieges durch meinen Mann“ auf Instagram gelobt.

Ernsthafter Versuch oder Himmelfahrtskommando in eigener Sache?

Der Kanzler von 1998 bis 2005 gilt als langjähriger Freund Putins. Noch wenige Wochen bevor der Kreml-Chef am 24. Februar den Angriffskrieg gegen die Ukraine befahl, hatte Schröder der Ukraine „Säbelrasseln“ vorgeworfen und einen möglichen Krieg als abwegig dargestellt.

Wegen seiner Verbindungen nach Moskau steht Schröder seit langem in der Kritik. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs stiegt der Druck wegen seines Festhaltens an fragwürdigen Geschäftsbeziehungen zu Russland. Konkret geht es um Posten bei den Erdgas-Pipeline-Unternehmen Nord Stream AG und Nord Stream 2 AG sowie beim Ölkonzern Rosneft, wo er Aufsichtsratschef ist.

In Schröders Partei SPD, die er von 1999 bis 2004 als Vorsitzender führte, sind die Irritationen groß. „Ich schäme mich für Gerhard Schröder“ schrieb die SPD-Politikerin und frühere Karlsruher Regierungspräsidentin Gerlinde Hämmerle in einem Beitrag für die BNN. Wohl stellvertretend für viele Mitglieder, bei denen Schröders Nein zum Irak-Krieg 2003 unvergessen ist. Mittlerweile wurde ein Parteiordnungsverfahren gegen Schröder eingeleitet.

Ob ernsthafte Mission oder Himmelfahrtskommando in eigener Sache: Sollte es Schröder tatsächlich gelingen, bei Putin einen echten Erfolg für Deeskalation und Frieden zu erzielen, dürften ihm nicht nur die Genossen vieles verzeihen. Der Alt-Kanzler, der mit seiner Putin-Treue derzeit sogar die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe beschäftigt – gegen ihn liegt eine Strafanzeige wegen „Verbrechens gegen die Menschlichkeit“ vor – wäre dann wohl rehabilitiert.

Das scheint bislang allerdings weiter entfernt als die Flughäfen von Moskau und Hannover.