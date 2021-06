Plan der Landesregierung

Schüler sollen Lernrückstände durch die Corona-Pandemie in drei Schritten aufholen

Die Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie haben Folgen für die Bildung von Schülern. Das Land will gegensteuern und Stoff nachholen lassen. Was bisher feststeht – und was noch unklar ist. Ein Überblick.