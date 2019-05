Seehofers Abeschiebegesetz: Scharf und unwürdig

Anzeige

Laut einer Umfrage sind derzeit drei von vier Deutschen dafür, die in die Bundesrepublik illegal eingereisten und ausreisepflichtigen Migranten zügig des Landes zu verweisen. So gesehen, erfüllt Bundesinnenminister Horst Seehofer mit seiner geplanten Verschärfung des Abschieberechts – euphemistisch bezeichnet als „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ – nur den Wählerwillen und setzt zudem ein programmatisches Versprechen um, mit dem die Union 2017 im Bundestagswahlkampf geworben hat. Also alles in Ordnung? Nein, so einfach ist es eben nicht.

Der Law-and-order-Mann der Christsozialen will zum Beispiel künftig einen Teil der Flüchtlinge „vorübergehend“ in den Haftanstalten gemeinsam mit gewöhnlichen Strafgefangenen unterbringen, ehe sie dann abgeschoben werden. Diese Maßnahme soll wohl eine Art Abschreckung sein, damit es ja kein Migrant wagt, mit dem deutschen Staat Katz-und-Maus zu spielen. Allerdings, und das weiß Seehofer sicher, läuft sie den Bestimmungen im Paragraf 62a des Aufenthaltsgesetzes zuwider und ist zudem laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2014 unzulässig.

Fragwürdig sind auch andere Neuerungen wie etwa die „Mitwirkhaft“ oder ein neuer Duldungsstatus „für Personen mit ungeklärter Identität“, denen der Aufenthalt so schwer gemacht wird wie nur irgendwie möglich. Damit könnten auch Menschen bestraft werden, die vor Gewalt und Krieg geflohen sind und ihre Pässe unterwegs verloren haben oder sie nicht schnell wieder beschaffen können.

22 Organisationen protestieren gegen den Gesetzesentwurf (wohlgemerkt: nicht gegen Abschiebungen an sich) – und sie haben Recht. Migrationspolitische Überlegungen dürfen nicht über der im Grundgesetz festgelegten Pflicht stehen, die Würde der Menschen zu bewahren. Der Innenminister sollte die „geordnete Rückkehr“ mit anderen Mitteln sichern. Angesichts der zurückgehenden Zahlen der illegalen Einreisen ist es ohnehin fraglich, ob man jetzt mehr Schärfe braucht.