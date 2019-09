Seenotrettung: Ein mühsamer Zwischenschritt

Anzeige

Kaum ein anderes Problem ist seit Jahren so verheerend für das Ansehen der EU wie die Verteilung der notleidenden Migranten auf der sogenannten „Todesroute“ im Mittelmeer unter den Mitgliedsstaaten.

Der Dauerzwist um Quoten, Zahlungen und humanitäre Pflichten, gesperrte Häfen und abgeriegelte Grenzen hat Europa bei seinen Bürgern blamiert und außerhalb des Kontinents für Staunen und Verunsicherung gesorgt. Noch schwerer wiegt, dass diese Querelen die Wertegemeinschaft beschädigt und sie zeitweise bis an den Rand der Handlungsunfähigkeit geführt haben. Anscheinend nimmt jetzt jedoch eine temporäre Lösung Gestalt an, die es den Europäern erlauben wird, ihr Gesicht zu wahren. Ob sie als Blaupause für einen neuen Interessenausgleich in der EU taugt, ist indes sehr fraglich.

Bei der Übereinkunft im maltesischen Vittoriosa geht es um eine Ausnahme im bisherigen Integrationsprozess, der gleiche Schritte für alle EU-Mitglieder vorgesehen hat und der auf dem Gedanken der Solidarität gründet. Wie es scheint, wollen sich einige Staaten in einer „Koalition der Willigen“ bald dazu verpflichten, einen Teil der aus Seenot geretteten Flüchtlinge auf dem Mittelmeer aufzunehmen. Andere Staaten wie die Visegrad-Vier (Ungarn, Polen, Slowakei und Tschechien) werden es aber vorerst nicht tun.

Ob die „Unwilligen“ sich dann freikaufen dürfen oder Europa im Gegenzug Personal und Logistik bereit stellen, ist ungewiss. Sicher ist dagegen, dass eine große Reform der EU-Migrationspolitik in der nächsten Zeit wegen des Widerstands im Osten unmöglich ist – obwohl die neue Kommissionschefin Ursula von der Leyen genau dieses Ziel anstrebt.

Vittoriosa ist daher ein begrenzter Zwischenschritt. Er hilft kurzfristig den Anrainerstaaten und nimmt den Druck von Innenminister Horst Seehofer, der einst als Verfechter von nationalen Alleingängen in Migrationsfragen erfolglos war. Um mehr zu erreichen, müsste Europa stärkeren Druck auf die „Unwilligen“ ausüben. Da die Visegrad-Staaten von den Vorteilen der EU massiv profitieren, wäre hier ein größeres Entgegenkommen vorstellbar.