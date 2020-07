Sicherheitsexperte Masala: „KSK befindet sich in der schwersten Krise seit Gründung“

Anzeige

Die jetzt eingeleiteten Reformen beim Kommando Spezialkräfte (KSK) garantieren nicht, dass die in Calw stationierte Eliteeinheit binnen vier Monaten gänzlich frei von rechtsextremen Sympathisanten sein wird. Aber sie sind gut geeignet, um den Geist der falsch verstandenen Kameradschaft aus dem kriselnden Verband auszutreiben, glaubt der Politikwissenschaftler Carlo Masala von der Bundeswehr-Uni München.

Im Gespräch mit den BNN erklärt Masala, warum Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer im Kampf gegen rechte Umtriebe in der Bundeswehr bessere Chancen hat als ihre Amtsvorgängerin.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat jetzt einen Aktionsplan vorgelegt, um das Problem des Rechtsextremismus bei dem KSK aus der Welt zu schaffen. Wie beurteilen Sie die geplante Auflösung einer Kompanie und eine Einstellung aller Aktivitäten des KSK bis auf Weiteres?

Masala: Der Grund für die Auflösung der 2. Kompanie ist, dass die Kommission des Verteidigungsministeriums bei der Aufklärung der rechtsextremen Vorfälle auf eine Mauer des Schweigens gestoßen war. Das Vorgehen der Ministerin ist sehr konsequent. Dass das KSK zunächst weder trainieren soll noch sich an Einsätzen mit internationalen Partnern beteiligen wird, kam ja aus der Einheit heraus. Die Soldaten baten, dass sie aus den Routinetätigkeiten herausgeholt werden. Das KSK befindet sich in der schwersten Krise seit seiner Gründung, da macht es natürlich Sinn, dass alle Angehörigen der Einheit da sind.

Auch interessant: KSK in Calw wird teilweise aufgelöst – 62 Kilo Sprengstoff verschwunden

Geheimhaltung als großes Problem des KSK

Die Ausbildung im KSK wird ausgegliedert, die verschlossene Einheit soll sich gegenüber der Bundeswehr mehr öffnen. Reicht das, um dem falsch verstandenen Korpsgeist die Grundlage zu entziehen, der in der Vergangenheit häufig das Unrecht verdeckt hat?

Masala: Die Maßnahmen sind gut, es wird sich bald zeigen, ob sie ausreichen. Eines der Probleme des KSK war die durch die strenge Geheimhaltung bedingte, große Isolation des Verbands. Er entwickelte sich dadurch zu einer verschworenen Gemeinschaft, in der es Missstände gibt. Wenn sich das ändert, würde ich das sehr begrüßen. Es gibt gute Vorbilder, auch die Kampfschwimmer der Deutschen Marine sind eine Eliteeinheit, die aber nicht isoliert ist – und wo es bislang keine nennenswerten rechtsextremistischen Vorfälle gab.

Wir werden sicher nicht erleben, dass die rechtsextremistischen Netzwerke dort bis Ende Oktober verschwinden.

Das KSK hat nun eine viermonatige Bewährungsfrist. Erwarten Sie, das sich in dieser kurzen Zeit die Missstände ändern können, die zuvor über Jahre angedauert haben?

Masala: Wir werden sicher nicht erleben, dass die rechtsextremistischen Netzwerke dort bis Ende Oktober verschwinden. Es ist erst der Anfang einer umfassenden Aufklärung, die konsequent betrieben werden muss. Ich hoffe, dass damit ein Grundstein gelegt, wird, um mit der Zeit dieses Problem zu beseitigen.

Was könnten die Konsequenzen für das KSK sein, wenn Ende Oktober immer noch Zweifel an der Abkehr von rechten Umtrieben bleiben?

Masala: Das kann man heute noch nicht sagen. Fest steht, dass wir in der Bundeswehr Spezialkräfte brauchen. Sollte die Bewährungsfrist verstreichen, ohne dass es entscheidende Trendwende gibt, wäre es denkbar, das KSK organisatorisch auf eine andere Grundlage zu stellen. Oder wir könnten alle Spezialkräfte in ein Spezialkommando integrieren und einer anderen Einheit unterstellen, wie dies teils im Ausland der Fall ist.

Führungskräfte tragen immer eine besondere Verantwortung, wenn es Skandale gibt. Brauchen wir eine Veränderung an der KSK-Spitze?

Masala: Nein. Kommandeur Markus Kreitmayr war derjenige, der den Brandbrief an seine Soldaten geschrieben hat. Er ist der Richtige, um die Reform voranzutreiben. Ob sie gelingt, liegt aber nicht nur an der Führung der Einheit. Wir brauchen dort eine Veränderung der Kultur, es liegt an jedem einzelnen Soldaten, darauf hinzuarbeiten.

Auch interessant: Ex-Gefängnischef will Strafvollzug reformieren und Gefängnisse abschaffen

Kramp-Karrenbauer greife durch

Auch Ursula von der Leyen ging früher gegen den Extremismus in den Kasernen vor. Sehen Sie einen Unterschied bei der Herangehensweise ihrer Nachfolgerin?

Masala: Sie kehrt mit dem „eisernen Besen“ durch, das merkt man. Es dürfte seit den 60er Jahren nicht mehr vorgekommen sein, dass eine ganze Kompanie aufgelöst wird. Damit macht Kramp-Karrenbauer klar, dass sie Extremismus nicht tolerieren wird. Ihre Vorgängerin hat nicht sehr glücklich agiert. Von der Leyen stellte damals die ganze Bundeswehr unter Generalverdacht. Das tut die jetzige Ministerin nicht, und es könnte ihr nützlich sein. Denn so gewinnt man das Vertrauen der Militärangehörigen für die notwendigen Reformen.

Es heißt, dass bei der Elitetruppe der Bundeswehr jetzt 48.000 Schuss Munition und 62 Kilogramm Sprengstoff fehlen. Wie lassen sich solche gravierenden Vorkommnisse zukünftig verhindern?

Masala: Wir reden offensichtlich nicht über einige Patronen, die von der Übung mitgenommen wurden, sondern über freien Zugang zu Munitionsdepots, aus denen sich jeder das Zeugs nach Hause tragen konnte. Das ist natürlich nicht akzeptabel. Der Zugang muss drastisch verschärft werden, das KSK braucht auf jeden Fall eine bessere Aufsicht.

Die Truppe ist ein Spiegelbild der Gesellschaft.

Viele Politiker sehen generell eine „neue Dimension“ beim Problem des Rechtsextremismus in der Bundeswehr erreicht. Sie auch?

Masala: Ja. Wobei die Truppe ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, und es keinen überraschen kann, dass sie an gleichen Problemen leidet. Trotz der neuen Enthüllungen wäre es falsch, die Bundeswehr als einen extremistischen Haufen darzustellen. Denn im Verhältnis zu der Truppenstärke gibt dort relativ wenige Problemfälle: Bei einer Zahl von rund 600 Fällen sind es weniger als 0,5 Prozent. Jedenfalls sehe ich keinen Anlass, über eine rechte „Schattenarmee“ zu spekulieren, wie es manche Politiker heute tun. Das ist Blödsinn.

Ein geändertes Soldatengesetz soll den Weg für schnellere Entlassungen von Extremisten aus der Bundeswehr freimachen. Geht diese Neuregelung weit genug?

Masala: Die Entlassungen gingen ja in der Regel schnell. Das man nicht alle überführten Täter aus der Truppe entfernen konnte, hatte etwas mit dem Beamtengesetz zu tun, das für solches Vorgehen hohe Hürden vorsieht. Ich finde die neue Regelung nicht ganz unproblematisch. Wird das geplante Gesetz gegen Extremisten angewandt, ist es in Ordnung, aber es sollte nicht dazu genutzt werden, um unliebsame Militärangehörige loszuwerden.