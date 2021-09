Zielgerade in einem schweren Rennen

So hat sich Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock in Karlsruhe geschlagen

Fast am Ende eines schwierigen Wahlkampfes wirbt die Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, in Karlsruhe eindringlich für Aufbruch und Erneuerung in Deutschland. Bei vielen jungen Zuhörern im Publikum kommt der emotionale Appell gut an.