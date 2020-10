Sollte Glühwein auf den Weihnachtsmärkten in Corona-Zeiten verboten werden?

Ministeropräsident Kretschmann überlässt es den Kommunen, ob sie bei einem Ansteigen der Infektionszahlen den Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit einschränken wollen. Hilft ein Glühweinverbot gegen Corona? Zwei BNN-Autoren haben widersprüchliche Ansichten.

Pro Wenn Oma das Virus überlebt, gibt’s mehr Geschenke von

Von Roland Weisenburger

Was? Alkoholverbot? Erst der Abstand, dann die Masken, und jetzt auch noch Weihnachten ganz ohne Glühwein?

Naja, nicht wirklich. Wenn alle brav Abstand halten, Masken tragen und Hände waschen, dann bleibt uns die Prohibition doch erspart. In allen Städten und Landkreisen mit Infektionszahlen unter 50 pro 100.000 Einwohnern dürften auch nach einer Verschärfung der Corona-Verordnung weiter Viertele geschlotzt, Krüge gestemmt und reichlich Glühwein genossen werden.

Nur wenn sich das Virus ausbreitet und die kritische Marke erreicht, heißt es nüchtern bleiben. Es sind eben nicht die Politiker und auch keine Verwaltungsbeamte, die uns den Alkohol wegnehmen wollen. Es ist das tödliche Virus, das keinen Spaß versteht. Es hat weltweit bereits über eine Million Menschen getötet. Und sein Hunger scheint längst noch nicht gestillt. Der feuchtfröhliche Feierabend-Ausklang am Glühweinstand ist ihm dabei die geeignete Startrampe, um sich in die gesellschaftliche Umlaufbahn zu schießen.

Sein bester Verbündeter ist die laute und feuchte Aussprache, die Umarmung und die allzu freundliche Verbrüderung – all das, was uns in betrunkenem Zustand so viel leichter fällt. Da kann ein Besoffener in der Schunkel-Runde mit einem engagiert erzählten Witz und dem dazu gehörenden Speichelauswurf ausspucken, was hunderte Maskenträger an den Supermarktkassen zuvor diszipliniert zurückgehalten haben.

Wenn die Seuche vorbei ist, der Impfstoff gefunden und das Virus besiegt, dann können wir uns gerne alle treffen, auf einen Glühwein oder zwei oder mehr. Und wenn wir uns zuvor an alle notwendigen Regeln halten, sind dann auch noch alle unter uns, die an dieser großen Nach-Corona-Party teilnehmen wollen. Für ein langes Leben voll vieler künftiger Weihnachtsmärkte sollte man den einen bei heißem Tee, Kinderpunsch oder Schokolade doch aushalten können.

Keine Angst: Ob mit oder ohne Glühwein, Weihnachten kommt auf jeden Fall. Und die Geschenke werden umso üppiger, je mehr Omas und Opas die Pandemie unbeschadet überstehen.