Spürhunde als Corona-Schnüffler – Experten aus der Region sind vorsichtig

Anzeige

Was hilft gegen die Pandemie? Testen, testen, testen. Das sagen die Experten. Und mit der schrittweisen Öffnung der Gesellschaft wird der Test auf das Virus immer wichtiger. Weil aber Testhersteller und die Labore kaum nachkommen, um den weltweit ansteigenden Bedarf an Untersuchungen zu decken, ist man in England auf eine ganz neue, aber vielleicht auch ziemlich alte Methode gekommen.

In Milton Keynes, Mittelengland, werden Spürhunde ausgebildet, die mit ihrer Nase mit Corona-Viren infizierte Menschen erkennen sollen. Was bei Krebs und Diabetes funktioniert, so Claire Guest, sollte auch bei Corona funktionieren.

Auch interessant: Gaggenauer Verein der Hundefreunde spricht sich für Begleithundeprüfung aus

Claire Guest ist Chefin der gemeinnützigen Organisation „Medical Detection Dogs“, die seit Jahrzehnten Spürhunde speziell für medizinische Zwecke ausbildet.

Hunde als Schnelltester am Flughafen

Sie sagt, schon in wenigen Wochen könnten ihre Spürhunde an Flughäfen eingesetzt werden, um Menschen bei der Einreise binnen Sekunden auf das Coronavirus zu überprüfen. Insbesondere bei der Suche nach Virenträgern ohne Symptome, die nicht selbst krank werden, aber anstecken können, seien Spürhunde eine große Hilfe.

„Das kann funktionieren, auch wenn ich Zweifel habe, dass es so schnell gehen kann“, sagt Ina Ziebler-Eichhorn, die im pfälzischen Bad Dürkheim selbst Spürhunde ausbildet und in der Such- und Menschenrettung einsetzt.

Zoll setzt seit Jahrzehnten auf Spürnasen

„Wichtig ist zunächst, herauszufinden, ob das Virus selbst einen spezifischen Geruch hat oder die infizierte Person einen spezifischen Geruch entwickelt.“

Hunde sind meistens besser, schneller und zuverlässiger als Labortests. Ina Ziebler-Eichhorn, bildet in Bad Dürkheim Spürhunde aus

Sobald klar ist, dass man Corona-Infizierte Menschen am Geruch identifizieren kann, sind die Spürnasen im Spiel. „Hunde sind meistens besser, schneller und zuverlässiger als Labortests“, sagt Ziebler-Eichhorn.

Spürhunde schlagen bei Bargeld, Datenträgern und Unterzucker an

Beim Zoll verlässt man sich seit vielen Jahrzehnten auf Spürhunde. „Hundenasen besitzen im Vergleich zu menschlichen Nasen ein Vielfaches an Riechzellen. Wenn man es schafft, den spezifischen Geruch einer Sache zu extrahieren, kann man Hunde grundsätzlich auf jeden Geruchsstoff konditionieren“, sagt ein Spürhundeexperte des Karlsruher Hauptzollamts.

Auch interessant: Fotos von Wanderer: Experten rätseln über geheimnisvolles Tier am Kaltenbronn

Im Auftrag des Zolls fahnden Hunde längst nicht mehr nur nach Drogen, sondern selbst nach Dingen, die nicht für ungewöhnliche Gerüche bekannt sind, wie zum Beispiel elektronische Datenträger und Bargeld. In der Medizin helfen Hunde Diabetikern und warnen sie vor dem nächsten Insulinschock.

Nach Angaben von Ina Ziebler-Eichhorn gibt es auch Hunde, die darauf trainiert sind, Lungenkrebs am Atem des Patienten zu erkennen.

Labradoodle Lotte erschnüffelt Schimmel

Lotte ist Spezialistin für Schimmel. Der Karlsruher Mischlingshund entdeckt versteckte Schimmelnester in Wohnungen, lange bevor sie sichtbar werden. Baubiologe Ralf Borrmann aus Durlach setzt schon seit neun Jahren voll auf die Nase seiner Hündin.

Der Labradoodle, eine Mischung aus Labrador und Pudel, ist speziell dafür ausgebildet, Schimmelbefall in Gebäuden zu entdecken.

Auch interessant: Ansteckungsgefahr? Tierhalter in der Region sind wegen Corona verunsichert

„Klar könnten Hunde auch Corona-Patienten entdecken“, ist Borrmann überzeugt. „Das Riechorgan der Hunde ist 100.000-fach besser als das der Menschen.“

Wenn Lotte sagt, dort hockt der Schimmel, dann muss Borrmann immer noch eine Probe ins Labor schicken. Doch die Experten im Labor kommen stets zum gleichen Ergebnis: Lotte hat recht.

Ausbildung an der Gesichtsmaske

In England ist man überzeugt, dass Spürhunde auch im Kampf gegen Corona helfen können. „Insbesondere am Ende der Pandemie, wenn es darum geht, zum Beispiel an Flughäfen infizierte Passagiere zu entdecken“, sagt Steve Lindsay, Professor an der Durham Universität, dem Magazin Medical News Today.

Die Hunde, so Lindsay, könnte man mit den Gesichtsmasken von Corona-Patienten ausbilden. Bei der Ausbildung der Malaria-Schnüffler habe man getragene Socken von Erkrankten eingesetzt.

Den spezifischen Geruch von Covid-19-Patienten zu isolieren, dürfte eine ganze Weile dauern. Ina Ziebler-Eichhorn, bildet in Bad Dürkheim Spürhunde aus

So könnte das auch mit Corona laufen. Doch Ina Ziebler-Eichhorn bremst die Euphorien. Sie glaubt nicht, dass es möglich ist, ausreichend viele Spürhunde in kurzer Zeit zu Corona-Hunden auszubilden.

„Allein, den spezifischen Geruch von Covid-19-Patienten zu isolieren, dürfte eine ganze Weile dauern. Er muss sich ja unterscheiden vom Geruch anderer Corona-Viren.“