Stadtplanerin im Interview: Verändert die Corona-Pandemie die Architektur unserer Städte?

Hat Corona die Kraft, die Welt, in der wir Leben zu verändern? Die Cholera hat London verändert, Tuberkulose hat New York zu Veränderungen gezwungen. Wie wirkt sich die derzeitige Pandemie auf unsere Städte und auf unser Zusammenleben aus? Eine Stadtplanerin hat da so ihre Ideen.

Den Menschen fällt in engen Mietswohnungen die Decke auf den Kopf. Wohl dem, der wenigstens einen Balkon hat. Restaurants sind zu eng, als dass man noch gefahrlos hingehen dürfte. Der öffentliche Personen-Nah- und Fernverkehr ist eine Spielwiese für das Virus. Was macht die Corona-Krise mit der Art und Weise, wie wir unser Zusammenleben organisiert und gebaut haben?

Barbara Engel ist Architektin und Stadtplanerin. Sie lehrt am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) internationalen Städtebau. Dass Corona den Städtebau beeinflusst, hält sie für möglich.

Frau Engel, die Cholera hat London verändert, die Tuberkulose den sozialen Wohnungsbau in New York. Was macht die Corona-Pandemie mit unseren Städten?

Engel: Dass solche Gesundheitskrisen unser Zusammenleben langfristig beeinflussen ist kein neues Phänomen. In der Vergangenheit sorgte die Cholera für neue Sanitärbedingungen und die Tuberkulose für neue Standards für Wohnungsbauten.

Bislang streben wir noch nach der dichten Stadt. Das ist ressourcenschonend und klimaschützend. Corona wird nicht dazu führen, dass wir jetzt wieder in die Fläche gehen.

Aber die Abstandsregeln bringen uns dazu, neu zu überlegen, wie gehen wir mit der Dichte um. Vielleicht müssen wir über eine zeitliche Entflechtung der Benutzbarkeit von Räumen nachdenken.

Die Menschen sitzen in ihren Wohnungen und die Decke fällt ihnen auf den Kopf. Wird man künftig mehr Wert auf Dinge wie Balkone für alle legen?

Engel: Wir bauen schon heute kaum noch Wohnungen ohne Balkon. Das hat aber natürlich seine Grenzen beim bezahlbaren Wohnraum.

Änderungen wird es auch bei den Lüftungsanlagen geben müssen. Die Globalisierung wird nicht aufhören und die Gefahr weltweiter Pandemien damit weiterbestehen. Ich frage mich, wie werden wir bei Flughäfen und Bahnhöfen damit umgehen.

Welche Reisen und Fahrten müssen noch sein? Corona zwingt jetzt auch jene ins Homeoffice, die bislang noch Berührungsängste damit hatten. Da kommt einiges in Bewegung.

Also jede Menge Fragen für die Zeit nach Corona?

Engel: Die Krisensituation gibt uns die Chance, neu nachzudenken. In der Krise können Dinge, die man etwas vernachlässigt hat, einen neuen Drive bekommen.

Jetzt wird klar, wie wichtig der Ausbau der digitalen Infrastruktur ist. Wir sind ja wahrlich nicht der Weltmeister der Digitalisierung. Jetzt merkt man, dass in manchen Bereichen das Netz nicht ausreicht, um arbeitsfähig zu sein.

Wir sind in einer Experimentierphase. Metropolen in Asien oder Afrika müssen leider viel öfter mit solchen Krisen umgehen. Für uns ist das eine besondere Situation. Wir können daraus lernen.