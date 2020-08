Steigende Infektionszahlen: Droht Baden-Württemberg die zweite Corona-Welle?

Seit der Aufhebung der Reisewarnung für EU-Länder am 15. Juni sind insgesamt 433 Covid-19-Fälle bekannt geworden, bei denen sich die Infizierten mutmaßlich im Ausland angesteckt haben (Stand: 6. August). Das entspricht einem Anteil an den Neuinfektionen von 17,9 Prozent. Rund 22 Prozent der Ansteckungen fanden dabei nach Angaben des Landesgesundheitsamts in Serbien statt (96 Infizierte), der Balkan ist insgesamt stark betroffen. Dort befinden sich bei Party-Urlaubern beliebte Ziele, beispielsweise in Kroatien.