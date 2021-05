Zieht die AfD wieder in den Bundestag ein, könnte sie für ihre Erasmus-Stiftung Steuerfinanzierungen erhalten. Dass Teile der AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden, spielt dabei keine Rolle. Eine Neuregelung muss her.

Das süße Gift der Steuerfinanzierung wirkt wie eine Droge. Wer einmal davon gekostet hat, kommt nicht mehr davon los. Es ist ja auch bequem – das Geld kommt automatisch und von allein.

Die im Bundestag vertretenen Parteien haben im Laufe der Jahrzehnte viele Wege gefunden, für ihre Arbeit mit reichlich fließenden Steuermitteln ausgestattet zu werden. Die Spanne reicht von der Wahlkampfkostenerstattung bis zur Finanzierung ihrer politischen Stiftungen. Allein für diese Stiftungen stehen Jahr für Jahr mehr als eine halbe Milliarde Euro zur Verfügung.

Neuen Parteien, die sich erst noch durchsetzen müssen, sind diese Stiftungen stets ein Dorn im Auge. Die Forderung, diese Stiftungen abzuschaffen oder zumindest ihre Finanzierung auf eine andere Grundlage zu stellen, ist populär und kommt gut an. So war das anfangs bei den Grünen, so war das bei der AfD.