CDU-Bundesvize Thomas Strobl hat die Corona-Leugner mit Hinsicht auf 1,2 Millionen Corona-Tote kritisiert. Seine Kritik wendet sich auch an die AfD und die Demonstranten in Leipzig.

Baden-Württembergs Innenminister und CDU-Bundesvize Thomas Strobl hat die AfD und Leugner des Corona-Virus heftig kritisiert. Über 1,2 Millionen Menschen seien bislang weltweit an Corona verstorben, sagte Strobl am Donnerstag im baden-württembergischen Landtag.

Nach Strobl würde die AfD diese Menschen verspotten und verhöhnen. Zudem trügen AfD-Politiker zur Verbreitung der Krankheit bei, indem sie im Landtag und im Bundestag provokativ ohne Maske herumspazierten.

Das ist schlicht unsolidarisch, verantwortungslos und asozial. Thomas Strobl

„Was ich auch schlimm finde: Wenn man in Leipzig mitanschauen muss, wie 20 000 Menschen ohne Anstand, ohne Masken so tun, als ob es Corona gar nicht gäbe - das ist schlicht unsolidarisch, verantwortungslos und asozial“, sagte Strobl mit Blick auf eine Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen am vergangenen Wochenende in Leipzig.