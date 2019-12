Strobl setzt auf gefühlte Sicherheit

Anzeige

Tüchtig erkältet kehrte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) von den Klimaverhandlungen aus Berlin zurück – so dass der Premier die Regierungspressekonferenz nach der dienstäglichen Kabinettssitzung seinem Vize Thomas Strobl (CDU) überlassen musste. Zumindest ging es in der Stuttgarter Regierungsrunde um Strobls Leib- und Magenthema: die Sicherheit im öffentlichen Raum.

Sicherheitskonferenzen

Das Land setzt auf den Ausbau so genannter lokaler Sicherheitskonferenzen. Sie sollen nach beunruhigenden Ereignissen vor Ort einberufen werden und die Bevölkerung gemeinsam mit der jeweiligen Kommune über die Sicherheitslage und die Maßnahmen der Polizei ins Bild setzen. Sinn ist es, Entwicklungen, die die Sicherheit betreffen, vor Ort aufzugreifen und den Dialog zwischen Sicherheitskräften, Politik und Bürgern intensiver zu gestalten.

Auto-Poser

Übertriebenem Auspufflärm und sinnfreiem Umherfahren mit hochgezüchteten Autos sagt die Landesregierung den Kampf an. Damit der Kontrolldruck erhöht und angemessene Sanktionen so genannten Auto-Posern das Leben schwer machen, kooperieren das Innen- und das Verkehrsministerium. In einer bundesweiten Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von Baden-Württemberg will man zudem Ordnungswidrigkeiten im Verkehr mit hohem Gefährdungspotenzial identifizieren und die entsprechenden Sanktionen möglichst verschärfen.

Sexualisierte Gewalt

Das Sozialministerium setzt vor allem auf den Schutz von Frauen vor sexualisierter Gewalt. Geplant sind thematische Vorträge, in denen Frauen entsprechend sensibilisiert werden. Weitere Initiativen setzen auf Ansprechpersonen und Rückzugsorte für Frauen in Restaurants und Diskotheken, womit sie entsprechenden Übergriffen entgehen können.

Öffentliche Angsträume

Wer den urbanen Raum sicherer machen will, muss so genannte Angsträume vermeiden. Dafür unterstützt das Wirtschaftsministerium eine nachhaltige und problembewusste Stadt- und Gemeindentwicklungspolitik, die auf die Förderung von Sicherheit setzt. Dazu zählt zum Beispiel die Förderung entsprechender Beleuchtungskonzepte auf Plätzen sowie Fuß- und Radwegen.

Normen und Werte

Das Projekt „Rechtsstaat macht Schule“ informiert in Zukunft in den Schulen über Aufgaben und Arbeitsweisen von Polizei und Justiz. Ausgebaut wird das Projekt „Richtig. Ankommen. Rechtsstaatsunterricht für Flüchtlinge“, das Geflüchteten die Grund-Strukturen der Rechts- und Werteordnung vermittelt. Nach Ansicht von Innenminister Strobl ist die Akzeptanz staatlicher Stellen sowie die Anerkennung von Normen und Werten Voraussetzung für gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Messerstecher

Justizminister Guido Wolf (CDU) setzt sich für eine Strafverschärfung bei Taten mit Messern ein. Sondiert wird auch, wie das Führen von Waffen in öffentlichen Räumen verboten werden kann.