Stuttgart plant Maskenpflicht

Die Stadt Stuttgart will strengere Corona-Auflagen beschließen, falls sich die Lage in der Metropole weiter verschlechtert. Oberbürgermeister Kuhn möchte dadurch einen zweiten Lockdown verhindern.

Die Stadt Stuttgart will mit weiteren Maßnahmen gegen die stark ansteigenden Corona-Infektionen ankämpfen, sollte sich die Lage in der Metropole weiter verschlechtern. Sobald die Stadt die kritische Marke von mehr als 50 Infektionen auf 100 000 Einwohner erreiche, werde für öffentliche Plätze in der Innenstadt eine Maskenpflicht erlassen, sagte Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) am Freitag.

Dazu möchte die Stadt die Auflagen für private Feiern verschärfen. Die erlaubten Teilnehmerzahlen sollen mehr als halbiert werden. Ebenfalls im Gespräch sei ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot.

Wir müssen uns leider auf einen schwierigen Winter einstellen. Fritz Kuhn

„Die Städte haben verstanden, wie dringend es ist, jetzt zu neuen und einschneidenden Maßnahmen zu kommen, wenn man einen Lockdown verhindern will“, warnte Kuhn. Er appellierte an die Stuttgarter Bevölkerung, sich mit Masken und Abstand zu schützen. „Wir müssen uns leider auf einen schwierigen Winter einstellen“, sagte Kuhn weiter.

Der Leiter des Gesundheitsamtes, Stefan Ehehalt, nannte die Entwicklung besorgniserregend. „Wir beobachten eine diffuse Ausbreitung im privaten Bereich“, sagte er.

Verbreitung auf Feierlichkeiten stoppen

Die Landeshauptstadt Stuttgart bewegt sich mit 43,7 Fällen auf 100 000 Einwohner weiter auf die kritische Marke für schärfere Maßnahmen zu. Mit der Verschärfung folgen Stuttgart und auch andere Kreise und Kommunen unter anderem der Empfehlung der Bund-Länder-Kommission von Ende September. Diese soll insbesondere der Verbreitung von Infektionen im Rahmen von Feierlichkeiten im Familien- und Freundeskreis vorbeugen.

Kuhn hatte am Freitag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Bürgermeister der zehn weiteren größten Städte in Deutschland über Maßnahmen beraten, die den neuen Stuttgarter Entscheidungen ähneln. In zwei Wochen wollen die Stadtoberhäupter laut Kuhn erneut diskutieren.