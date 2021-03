Südwest-Grüne: Beratung über Partner für Koalitionsgespräche

Voraussichtlich am Nachmittag will die Spitze der Grünen in Baden-Württemberg darüber entscheiden, mit wem sie Koalitionsgespräche für eine neue Regierung in Baden-Württemberg aufnehmen will. Nach vorheriger Tendenz zur Ampelkoalition scheint das Stimmungsbild mittlerweile uneinheitlicher.

Die Spitze der Südwest-Grünen hat am Mittwochvormittag ihre Beratungen darüber begonnen, mit wem sie Koalitionsgespräche aufnehmen will. Die Entscheidung, ob die Grünen mit der CDU eine Neuauflage ihrer Koalition anstreben oder ein Ampelbündnis mit SPD und FDP, soll voraussichtlich am Nachmittag fallen.

Das Grünen-Verhandlungsteam um Ministerpräsident Winfried Kretschmann traf sich am Mittwoch in der Regierungszentrale in Stuttgart, um die drei Sondierungsgespräche mit den potenziellen Partnern zu bewerten.

Weder die Grünen-Landeschefs Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand noch der Fraktionsvorsitzende Andreas Schwarz wollten sich beim Eintreffen am Staatsministerium zu ihren Erwartungen äußern. Mit dabei ist auch Finanzministerin Edith Sitzmann.

Tendenz zur Ampel oder doch GroKo?

Die Wahlsieger um Kretschmann haben bisher nicht erkennen lassen, ob sie weiter mit der CDU regieren oder lieber zu einem Dreierbündnis wechseln wollen. Vor der Sondierung hatte es in Landesvorstand und Fraktion dem Vernehmen nach eine Tendenz hin zur Ampel gegeben. Nach den Sitzungen am Dienstag war das Stimmungsbild uneinheitlicher, hieß es.

Es wäre die erste grün-geführte Ampel-Koalition bundesweit und ein Signal für den Bund, wo es nach Umfragen derzeit ebenfalls für ein Bündnis unter Führung der Ökopartei reichen könnte.