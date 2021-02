Schwer zu sagen. Sich zu konzentrieren oder an etwas dranzubleiben ist nicht mein Problem. Aber in Fächern, die mir nicht so lagen, hätte ich womöglich den Anschluss verloren, weil der direkte Kontakt zum Lehrer gefehlt hätte. Wahrscheinlich wäre ich so mittelmäßig durchgekommen. Dieses völlig selbstständige Lernen liegt, glaube ich, den wenigsten.