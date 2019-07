Terrorabwehr wurde verbessert

Anzeige

Vor dem Hintergrund der Kritik an den möglichen Versäumnissen der Geheimdienste und Justiz im Mordfall Walter Lübcke sieht Generalbundesanwalt Peter Frank den Staat im Kampf gegen Terrorismus dennoch gut gerüstet. Bei einem Vortrag vor den Jungen Juristen Karlsruhe im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) widersprach Deutschlands oberster Strafverfolger der Meinung, die Behörden seien zuletzt „auf dem rechten Auge blind“ gewesen.

„Wir haben in den letzten drei Jahren frühzeitig zahlreiche Ermittlungsverfahren gegen rechte Täter eingeleitet, darunter ,Revolution Chemnitz‘ und ,Oldschool Society‘“, stellte Frank klar. Zudem sei seit seinem Amtsantritt 2015 das Ermittlungspersonal der Bundesanwaltschaft „im Bereich rechts“ verdoppelt worden.

Im Vortrag mit dem Titel „Strafverfolgung in Zeiten des Terrors“ wies der 51-jährige Jurist eindringlich auf die schwierige Sicherheitslage in Deutschland hin, dessen demokratische „Wertebasis“ gerade von Staatsfeinden aller Couleur angegriffen werde.

Das im Bereich Terrorismus mehrfach angepasste Strafrecht biete allerdings eine gute Möglichkeit, um Anschläge und andere schwere Straftaten rechtzeitig zu verhindern. Frank nannte als ein Beispiel den sogenannten Rizinbomber in Köln, der derzeit in Düsseldorf vor Gericht steht. Der Angeklagte habe in seiner Wohnung eine Bombe mit einem hochwirksamen biologischen Kampfstoff aus Rizinus-Samen bauen wollen, die man völlig legal kaufen könne. „Nach altem Strafrecht hätte man solche Personen nie verurteilen können“, so der Generalbundesanwalt.

Zusammenarbeit im GTAZ hat sich bewährt

Er nennt insbesondere die Einrichtung des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums (GTAZ) wichtig für die Terrorbekämpfung. Die in der Öffentlichkeit wenig bekannte „Kommunikationsplattform“ von Polizei und Geheimdiensten mit Sitz in Berlin habe den oft bemängelten Informationsfluss zwischen den Sicherheitsbehörden verbessert.

Der Generalbundesanwalt hält nach eigenen Worten eine weitere Verschärfung der Gesetze zur Terrorabwehr für nicht notwendig. Jedoch sollten den Ermittlern bessere Möglichkeiten der Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) zur Verfügung stehen, forderte er. Früher wenig bedeutsam, sei die TKÜ heute zur „Standardmaßnahme“ zur Aufklärung von Straftaten geworden. „Was eine Staatsanwaltschaft schon in Zeiten des Wählscheiben-Telefons durfte, sollte auch heute möglich sein“, so Frank