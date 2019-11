Tragödie in Berliner Privatklinik wirft Fragen auf

Anzeige

Ein entsetzliches Verbrechen erschüttert das Land: Ein psychisch kranker Mann hat laut der Staatsanwaltschaft vermutlich aus einer „wahnbedingten Abneigung“ gegen die Familie des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker dessen jüngsten Sohn Fritz in Berlin erstochen. Die Umstände deuten bislang auf eine kaltblütig geplante Tat hin.

Ob sich der Hass des Angreifers gegen den angesehenen und erfolgreichen Chefarzt richtete, weil dieser im Licht der Öffentlichkeit stand, muss noch ermittelt werden. Fest steht heute, dass ein Mediziner, der mit einem öffentlichen Vortrag über eine Leberkrankheit anderen Menschen helfen wollte, dafür am Ende mit seinem Leben bezahlt hat.

Wenn die Zeit der Trauer und Bestürzung vorbei ist, wird es unweigerlich eine Diskussion nach den Lehren aus dieser Tragödie geben. Hätte man den Anschlag irgendwie verhindern können? Wird man solche Taten in Zukunft verhindern? Diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Die Attentate psychisch kranker Menschen auf Wolfgang Schäuble und Oskar Lafontaine 1990 waren ein Anstoß dafür, Politiker in der Öffentlichkeit stärker unter professionellen Schutz zu nehmen. Das es nicht immer geht und gelingt, zeigt das Beispiel von Henriette Reker, der Kölner Oberbürgermeisterin, die im Herbst 2015 von einem rechtsradikal motivierten Mann attackiert und schwer verletzt wurde.

Kommunalpolitiker werden immer öfter zu Opfern körperlicher Gewalt, ihre Sicherheit ist ein ungelöstes Problem. Noch schwieriger ist es, Menschen zu beschützen, die keine Amtsträger sind, aber beruflich viel mit anderen Menschen zu tun haben. Etwa Lehrer, Rettungssanitäter, Sozialarbeiter oder Ärzte. 2016 hatte ein Patient an der Berliner Charité einen Mediziner erschossen. Danach erklärte die Leitung des Krankenhauses, die Klinik müsste weiter für alle offen sein.

In manchen Ländern gehören Waffen- und Sicherheitskontrollen in öffentlichen Einrichtungen zum Alltag. Man muss zumindest eine Diskussion darüber führen, ob Deutschland diesen Weg gehen will.