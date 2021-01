Viele Bedenken, die man da als Erwachsener hat, treffen gar nicht zu. Wenn Kinder fragen, wie kommt die Oma in die Dose und meinen damit die Urne, dann sollte man sich dem stellen. Das ist nochmal eine ganz andere Verabschiedung und die kann auch den Erwachsenen helfen. Man kann Kindern die Möglichkeit geben, am Grab Luftballons steigen zu lassen, mit Grüßen an die gestorbene Oma. Ein Bestatter hat mir mal erzählt, er hat als Kind seinem Großvater ein Kuscheltier in den Sarg gelegt und ein identisches Kuscheltier behalten. Damit konnte er mit dem Opa in Kontakt bleiben.