Anzeige

Man stelle sich vor, Donald Trump überzeugt eines Tages tatsächlich seinen „Kumpel“ Kim Jong Un, jegliche militärische Nuklearambitionen nachweislich und endgültig aufzugeben. Dem US-Präsidenten würde dann mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Nominierung für den Nobel-Friedenspreis winken.

Und jetzt stelle man sich vor, dass Kim seinen „Freund“ in Washington mit süßen Worten einlullt, sich bei einem rauschenden Empfang im Weißen Haus wirtschaftliche Geschenke zusichern lässt – um dann jedoch hinter Donalds Rücken sein Atomwaffenarsenal in Ruhe bis zur vollen Einsatzreife entwickeln zu lassen. Würde Trumps Schmusekurs am Ende dazu führen, dass Nordkorea als eine neue Nuklearmacht Asien destabilisiert, wäre die Geschichte zu dem streitbaren Amerikaner mit Vorliebe für spontane Twitterdiplomatie sicher ungnädig.

Dies ist das Problem aller neuen Treffen der beiden Ex-Rivalen: Es ist noch offen, zu welchem Ergebnis die oberflächliche Entspannungspolitik führen wird. Zumindest haben Experten Zweifel daran, dass der nordkoreanische Abrüstungsprozess so zügig voranschreitet wie oft dargestellt.

Falsch sind Trumps freundliche Gesten in Richtung Pjöngjang deswegen trotzdem nicht. Denn ein Dialog zur Lösung akuter Probleme ist eine deutlich konstruktivere Haltung als eisiges Schweigen, während im Hintergrund die Daumenschrauben angezogen werden, wie es gerade in dem US-Streit mit dem Iran passiert.

Bei alldem sollte man Trumps Symbolhandlungen wie der Grenzgang in Panmunjom auch nicht überbewerten. Sie dürften vor allem der Selbstdarstellung und Selbstrechtfertigung des mächtigsten Mannes der Welt dienen, der außenpolitisch keine Erfolge vorweisen kann.