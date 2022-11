Offensichtlich ist die Ukraine am meisten gefährdet. Allerdings ist Saporischja nur etwa 200 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, und die freigesetzten radioaktiven Stoffe könnten durchaus die Millionenstadt Rostow-am-Don im Süden des Landes treffen. Denn es kommt auch auf die Luftströmungen an. Auf seiner Webseite „kachelmannwetter“ bietet der Meteorologe Jörg Kachelmann eine ständig aktualisierte Simulation der möglichen Verteilung der Schadstoffe in der Atmosphäre an.

Am Mittwoch zeigte das Modell eine extreme Gefährdung für Rostow-am-Don im Fall eines GAU. Demnach könnten die Schadstoffe in den höheren Schichten der Atmosphäre nach einigen Tagen auch weiter entfernte Gebiete in Nordrussland erreichen. Es gibt auch eine Prognose des russischen Verteidigungsministeriums: Die Karte zeigt eine radioaktive Wolke, die sich über dem gesamten Westen der Ukraine ausbreitet und Teile von Polen und Deutschland erreicht.