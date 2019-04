Ukrainischer Präsident Poroschenko bei Merkel und Macron

Anzeige

Berlin (dpa) – Gut eine Woche vor der entscheidenden Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) heute Amtsinhaber Petro Poroschenko empfangen.

Merkel würdigte die engen Beziehungen zur Ukraine und bekräftigte, dass Deutschland weiter fest an der Seite des Landes steht. Das gelte vor allem für die territoriale Integrität des Landes, sagte sie am Rande des Treffens mit Poroschenko. Bei dem Transformationsprozess der vergangenen Jahre hin zu demokratischen Strukturen habe die ukrainische Bevölkerung viel Mut gezeigt. Dieser Wandel sei ein schwieriger Prozess.

Allerdings gebe es auf diesem Weg auch noch viel zu tun. Unter anderem müsse der Kampf gegen die Korruption fortgesetzt werden, sagte Merkel. Mit Blick auf die zweite Runde der Präsidentschaftswahl in der Ukraine am Ostersonntag sprach sich die Kanzlerin für freie und faire Wahlen aus. Das gelte auch für die im Sommer folgenden Parlamentswahlen.

Nur wenige Stunden später wollte Poroschenko dann in Paris Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron besuchen. Dieser will bereits zuvor Poroschenkos Herausforderer, den Schauspieler Wolodymyr Selenskyj, zu einem Gespräch treffen. Merkel war von Kritikern Wahlkampfhilfe vorgeworfen worden, weil sie nur Poroschenko erwartet.

Poroschenko kämpft am 21. April in einer Stichwahl gegen den Polit-Neuling Selenskyj um das Präsidentenamt. Beide Kandidaten stehen für eine klare West-Orientierung der in die EU strebenden Ex-Sowjetrepublik.

Das französische Präsidialamt erinnerte daran, dass Frankreich und Deutschland im sogenannten Normandie-Format im Ukrainekonflikt vermitteln. Zu der Vierer-Runde gehören auch die Ukraine und Russland. Wegen der Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim durch Moskau und des Krieges im Osten der Ukraine zwischen Regierungssoldaten und prorussischen Separatisten sind die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern gespannt. Das Normandie-Format ist nach dem Ort des ersten Zusammentreffens benannt.

Einer Umfrage zufolge steht der 41-jährige Komiker Selenskyj vor einem haushohen Sieg. Er kann auf mehr als 71 Prozent der Stimmen hoffen, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Daten des ukrainischen Umfrageinstituts Ratinggroup hervorgeht. Der 53-jährige Amtsinhaber Petro Poroschenko würde demnach mit unter 30 Prozent klar abgewählt.

Jedoch sind knapp 20 Prozent der Ukrainer noch unentschlossen. Rund 30 Millionen Ukrainer entscheiden über das neue Staatsoberhaupt für die nächsten fünf Jahre. Den ersten Wahlgang hatte der Politneuling Selenskyj bereits mit etwas mehr als 30 Prozent klar für sich entschieden.