Um Gerhard Schröder wird es einsam

In dem vergangenes Jahr erschienenen Buch „American Kompromat“ beschreibt ein US-Journalist die Beziehungen zwischen Donald Trump und dem sowjetischen Geheimdienst KGB in den 1970er- und 1980er-Jahren. These: Die mitunter skurril vorgeführte Bewunderung des 45. US-Präsidenten für Wladimir Putin könne durch kompromitierendes Material begünstigt sein.

Auch Deutschland hat einen Ex-Regierungschef, der merkwürdig viel für Putin übrig hat und den er einst einen „lupenreinen Demokraten“ nannte. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am vergangenen Donnerstag fragt man sich in Schröders Partei SPD jeden Tag mehr, warum sich der 77-jährige Altkanzler so halsstarrig gibt. Selbst die Fifa und die Schweiz haben inzwischen Geschäftsbeziehungen auf Eis gelegt.

Nur der deutsche Bundeskanzer a. D. denkt anscheinend nicht daran, seine gut dotierten Posten in den vom Kreml kontrollierten Firmen Nordstream und Rosneft niederzulegen. Lediglich zu einer knappen Erklärung im Netzwerk „LinkeIn“ rang sich Schröder bislang durch: Der Krieg müsse schnellstmöglich beendet werden. „Das ist die Verantwortung der russischen Regierung“, so Schröder und relativierte sogleich, es habe „Fehler auf beiden Seiten“ gegeben.

Die SPD-Spitze wirkt derweil getrieben. Eine Beschäftigung mit der Einzelperson Schröder sei „diesem schrecklichen Anlass nicht angemessen“, antwortete etwa SPD-Landeschef Andreas Stoch am Donnerstag auf eine BNN-Anfrage. Co-Parteivorsitzende Saskia Esken aus Calw wollte sich zunächst überhaupt nicht äußern. Erst als Co-Parteichef Lars Klingbeil am Wochenende iauf „Facebook“ schrieb, „es sei überfällig, die geschäftlichen Beziehungen zu Putin zu beenden“, zogen Esken, Stoch und andere nach.

Doch was passiert, wenn Schröder das nicht tut? Klartext kommt von Gerlinde Hämmerle: „Schröder muss gehen“, schreibt die langjährige Karlsruher Regierungspräsidentin in einer Erklärung, die diese Redaktion im Wortlaut dokumentiert. Auch andernorts gibt es erste Rufe nach Parteiausschluss. Die SPD-Führung schweigt sich dazu aus.

Derweil wird es um den Altkanzler immer einsamer. Selbst im eigenen Büro. Wie das Portal „The Pioneer“ zuerst berichtete kehrt ihm sein langjähriger Büroleiter Albrecht Funk nach mehr als 20 Jahren den Rücken. Auch die drei weiteren Mitarbeiter des Büros sollen demnach um Versetzung gebeten haben. Laut „Pioneer“ muss nun Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über die Nachfolgeregelung entscheiden. Für Personalausgaben im Büro von Schröder sind laut „Handelsblatt“ im vergangenen Jahr 407 000 Euro aus der Staatskasse geflossen.

Längst wird in politischen Kreisen auch über die Motivation für Schröders halsstarrige Putin-Treue spekuliert: Geld, Freundschaft oder auch Druck? Im Geheimdienst-Jargon werden kompromitierende Informationen über Politiker als „Kompromat“ bezeichnet. Hat der von seiner KGB-Zeit geprägte Putin Kanzler-Kompromat?

Der Geheimdienst-Spezialist Wolfgang Krieger hält das für möglich, aber nicht für entscheidend. „Mag sein, dass die russischen Geheimdienste kompromittierendes Material über Schröder haben. Das Gleiche lässt sich über viele andere deutsche Politiker vermuten.“

Entscheidend sei etwas anderes, betont der emeritierte Professor für Geschichte der internationalen Beziehungen an der Philipps-Universität in Marburg. „Was zählt ist, dass wir irgend wann wieder mit der russischen Führung, zur Not auch mit Putin selbst, verhandeln müssen.“

Einen anderen Weg gebe es schlicht nicht, so der Historiker gegenüber dieser Redaktion und rät: „Also sollten wir froh sein, wenn es noch ein paar westliche Führungsfiguren gibt, die mit Putin reden können.“ Die „moralisierende Aufgeregtheit“ um Schröder führe jedenfalls nicht weiter. „Insbesondere wenn man bedenkt, dass sie von Leuten kommt, die gestern in puncto Russland noch das Gegenteil von allem vertreten haben“, so der Historiker mit Blick auf bisherige Putin-Versteher wie die SPD-Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (Brandenburg) und Manuela Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern).





