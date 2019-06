Uniformiert und rechts?

Anzeige

Haben Bundeswehr und Polizei ein Problem mit Mitgliedern rechter Gesinnung? Eine Äußerung von CDU-Politiker Friedrich Merz, der vor einem Rechtsruck in den Sicherheitsbehörden warnte, hat diese Debatte wieder entfacht. Rechtsextremismusforscher Alexander Häusler betont im BNN-Gespräch, dass Beamte und Soldaten mit extrem rechter Einstellung die Ausnahme seien – sieht aber eine Gefahr durch die AfD, die diese Gruppen gezielt anspricht.

Soldat Franco A. plante einen Anschlag

Ein deutscher Soldat gibt sich als syrischer Flüchtling aus, um unter diesem Deckmantel möglicherweise rechtsextreme Anschläge zu verüben: Der Fall Franco A. erschütterte 2017 die Bundeswehr. Der junge Offenbacher, der im Jägerbataillon 291 in Illkirch bei Straßburg eingesetzt war, führte monatelang ein Doppelleben – scheinbar unbemerkt. Der Grund, warum der Oberleutnant schließlich aufflog, war eine Waffe, mit der er an einem Flughafen in Wien erwischt wurde.

Die österreichischen Behörden nahmen Franco A. vorübergehend fest, glichen seine biometrischen Daten ab und fanden eine Übereinstimmung mit dem 2015 in einer Gießener Flüchtlingsunterkunft registrierten Syrer „David Benjamin“. Später entdeckten Ermittler bei Franco A. eine Liste mit möglichen Anschlagsopfern, darunter Politiker wie Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) oder Claudia Roth (Grüne). Zusammen mit seinem Komplizen Maximilian T., Oberleutnant und persönlicher Referent des AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Nolte, soll er Attentate geplant haben.

Im Mai 2017 zog die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen wegen des Verdachts einer staatsgefährdenden Straftat an sich, der Fall ist noch nicht abschließend geklärt.

Versäumnisse in der Bundeswehr

Derweil wurde die Diskussion um rechte Gesinnungen innerhalb der Bundeswehr wieder neu entfacht. Und zwar durch CDU-Politiker Friedrich Merz, der davor warnte, dass die Union „Teile der Bundeswehr und der Bundespolizei an die AfD“ verliere. Ähnliche Warnungen hatte Anfang dieses Jahres auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ausgesprochen.

Tatsächlich waren die Versäumnisse der Bundeswehr im Umgang mit Franco A. groß. Bereits 2014 war er wegen rechtsextremer Passagen in seiner Masterarbeit aufgefallen – dies hatte aber keine Konsequenzen. In seiner Soldatenstube fanden die Ermittler 2017 zudem das Gehäuse eines G36-Gewehrs mit eingeritztem Hakenkreuz, ein Poster von einem Wehrmachtsoldaten und daneben die Attrappe einer historischen Waffe aus dem Zweiten Weltkrieg – eindeutige Hinweise auf eine rechte Gesinnung, an denen sich jedoch scheinbar niemand störte. Außerdem gab es im Laufe der Ermittlungen Hinweise, dass Franco A. Unterstützer innerhalb der Armee hatte. In einer WhatsApp-Gruppe soll er rassistische Sprüche sowie Nachrichten und Fotos mit Bezug zur Wehrmacht mit anderen Rekruten ausgetauscht haben.

Verteidigungsministerin bemühte sich um Aufklärung

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bemühte sich nach Bekanntwerden des Falls 2017 um Aufklärung. Sie sprach von einem „Haltungsproblem innerhalb der Bundeswehr“ – eine Aussage, für die sie scharf kritisiert wurde und für die sie sich später entschuldigte. Noch im Mai 2017 beauftragte von der Leyen die Einrichtung einer bundeswehrinternen Ermittlungsgruppe.

Sie ließ Kasernengebäude durchsuchen, Meldeketten innerhalb der Armee überprüfen, außerdem wurde der sogenannte Traditionserlass angepasst. Dieser regelt den Umgang mit Tradition und Brauchtum innerhalb der Armee, zuletzt war er 1982 überarbeitet worden. „Die Wehrmacht kann in keiner Weise traditionsstiftend für die Bundeswehr sein“, hielt Verteidigungsministerin von der Leyen in diesem Zusammenhang fest. Auch die Zulassungskriterien für die Armee wurden als Konsequenz aus dem Fall Franco A. verschärft: Seit Juli 2017 wird jeder Bewerber bei der Bundeswehr zudem vom Militärischen Abschirmdienst (MAD) überprüft.

Dieser verzeichnete im März 2019 insgesamt 450 Verdachtsfälle von Rechtsextremismus in der Bundeswehr, wie aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag hervorging. Mindestens vier Soldaten sollen 2018 wegen einer rechtsextremistischen Einstufung entlassen worden sein.

Rassistische Chatgruppen von Polizeibeamten

Derweil rückt auch die Bundespolizei in den Fokus rechtsextremistischer Ermittlungen. Kürzlich wurden drei aktive und ein ehemaliger Beamter des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in Mecklenburg-Vorpommern verhaftet, weil sie gestohlene Munition gehortet hatten. Die Verhafteten waren Teil der Gruppe „Nordkreuz“, in der sich sogenannte „Prepper“ auf den Zusammensturz der staatlichen Ordnung vorbereiten. Gegen zwei Mitglieder der Gruppe ermittelt die Bundesanwaltschaft, da bei Durchsuchungen „Todeslisten“ mit Namen von Personen aus dem linken Spektrum gefunden wurden. Auch in Hessen und Bayern sieht sich die Polizei mit Vorwürfen konfrontiert, nachdem rassistische Chatgruppen von Beamten bekannt geworden waren. In Frankfurt werden Polizisten zudem verdächtigt, an einem Drohschreiben an eine NSU-Anwältin beteiligt gewesen zu sein.

Forscher warnt vor „Wegducken“

Dass die Bundeswehr wie auch die Polizei Menschen mit rechter Gesinnung anziehe, sei nichts Neues, erklärt der Rechtsextremismusforscher Alexander Häusler im BNN-Gespräch. Das liege vor allem daran, dass es in diesen Kreisen generell „eine Affinität zum Militarismus“ gibt. Neu sei allerdings, dass Rechtspopulisten wie die AfD solche Menschen gezielt ansprechen. Rechte Einstellungen würden somit „anschlussfähiger“, sagt Häusler. „Sie werden öffentlich diskutiert und nicht mehr nur in kleinen rechten Zirkeln.“

Zwar seien Skandale wie der innerhalb der hessischen Polizei die Ausnahme. „Es wird schon darauf geschaut, dass man rechten Tendenzen durch politische und demokratische Schulungen entgegentritt.“ In einigen Polizeibehörden oder Kasernen herrsche jedoch immer noch eine Abwehrhaltung nach dem Motto: „Bei uns gibt es so etwas doch nicht.“ Dieses „Wegducken“ sei gefährlich, warnt Häusler.