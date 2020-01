Unlösbarer Konflikt zwischen USA und Iran

Anzeige

Es hätte schlimmer kommen können, viel schlimmer. Seit Mittwochabend wächst weltweit die Hoffnung, das es zu der befürchteten, schnellen Eskalation des Konflikts zwischen USA und Iran mit dramatischen Konsequenzen weit über die Grenzen der Region nicht kommen wird.

Das wäre eine sehr gute Nachricht. Die schlechte ist, dass sich die nukleare Supermacht und die regionale Großmacht binnen weniger Tage in eine extrem schwierige Situation hineinmanövriert haben, in der heute keinerlei Annäherung möglich ist. Die Lage im Mittleren Osten bleibt fragil, und den verfeindeten Seiten steht ein ganzes Arsenal von offensiven Maßnahmen zur Verfügung, um sich gegenseitig das Leben schwer zu machen.

US-Präsident Donald Trump hat sich mit der Tötung des Top-Generals Soleimani im Irak auf sehr dünnes Eis begeben. Sollten die Amerikaner solide und überprüfbare Informationen haben, dass der in seiner Heimat als Märtyrer verehrte Militärstratege konkrete Anschlagspläne gegen US-Bürger oder Europäer vorbereitet hat, sollte Trump sie bald publik machen.

Andernfalls müssen sich die USA vorwerfen lassen, das Völkerrecht gebrochen zu haben. Der iranische Gegenangriff könnte dann wohl als zulässige Selbstverteidigung gesehen werden – und die Machthaber in Bagdad hätten jedes Recht, offiziell gegen die Verletzung der Souveränität ihres Landes vorzugehen. Ob es etwas bringt, ist allerdings fraglich, da der UN-Sicherheitsrat durch die exzessive Anwendung von Vetorechten durch Atommächte seit Jahren nahezu paralysiert ist.

Der amerikanisch-iranische Konflikt ist nach einem bedrohlichen Schlagaustausch wieder in der Eskalationsspirale aus Drohungen und Sanktionen gefangen. Die Möglichkeit der Vermittlung sind derzeit beschränkt. Die Europäer sind in der Region ein politisches Leichtgewicht. Zudem hat das Ansehen der EU bei der iranischen Führung gelitten, seit Europa damit gescheitert ist, den enormen wirtschaftlichen Druck durch US-Sanktionen auf die Islamische Republik abzumindern.

Deutschland kann sich als Gesprächspartner anbieten. Wirksamer wäre es aber, sich mit Russland auf eine gemeinsame Linie zu verständigen. Trump ist unkontrollierbar, dagegen ist Putin für rationale Argumente zugänglich und an einem Krieg in Nahost nicht interessiert. Kanzlerin Merkel hat also am Samstag in Moskau eine gute Chance, Gehör zu finden.