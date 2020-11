Nein, es gibt keine Hinweise auf Betrug. Manche Staaten, wie etwa Oregon, lassen seit Jahrzehnten nur per Brief wählen. Es ist also ein bewährtes Instrument. In Pennsylvania wurden bis Freitag alle Briefwahlstimmen zugelassen, wenn der Poststempel die rechtzeitige Absendung nachweist. Trump versucht, das jetzt anzufechten. Aber es gibt keinen juristischen Fall, im Gegensatz etwa zu Florida im Jahr 2000, wo einige Wählerkarten nicht durchgestanzt und damit ungültig waren.