VdK-Präsidentin Verena Bentele fordert: „Entlastung – und zwar jetzt!“

Die Änderung ist ja gerade erst Anfang April in Kraft getreten. Jetzt ist die Bundesregierung am Zug. In Anlage III der Richtlinie gibt es einen abschließenden Katalog. Es geht darin hauptsächlich um Lebensmittel, Gesundheit und Kultur. Für uns sind neben gesunden Lebensmitteln die Arzneimittel ganz wichtig. Auch auf Medikamente kann und sollte die Mehrwertsteuer abgeschafft werden.