Für die Erstürmung des Kapitols in Washington durch aufgebrachte Trump-Anhänger trägt der US-Präsident nach Ansicht von Verfassungsrichter Peter Müller die Hauptverantwortung. Von einem Putsch will der frühere saarländische Ministerpräsident aber nicht sprechen. Und sein Ziel, die demokratischen Institutionen zu zerstören, habe Trump auch nicht erreicht.

War das ein Putsch Trumps? Oder wenigstens ein Putschversuch, um sich trotz der verlorenen Präsidentschaftswahlen im letzten Augenblick doch noch mit einer Verzweiflungstat an der Macht zu halten? So weit will Peter Müller, Richter am Karlsruher Bundesverfassungsgericht und früherer CDU-Ministerpräsident des Saarlandes, im Gespräch mit den BNN nicht gehen. „Das war ein Aufruhr“, sagt er mit Blick auf die „entsetzlichen Bilder aus dem Kapitol“ vom Mittwochabend, fügt aber sofort hinzu: „Ein gezielter Putsch war es meines Erachtens nach nicht.“