Vernarbte Lungen, fehlender Geschmackssinn: Ärzte beobachten Corona-Spätfolgen auch in milden Fällen

Die Mediziner warnen davor, die Corona-Spätfolgen zu unterschätzen. Das Virus schädigt viele Organe, die früheren Patienten leiden noch monatelang an Beschwerden. Manche müssen eine dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität in Kauf nehmen.

Sie kann wieder joggen, das macht sie glücklich. „Heute war ich mit meinem Sohn 14 Kilometer lang auf einer Höhe von 2.500 Meter wandern”, schreibt Anne Ruellan aus dem Urlaub in Westfrankreich. „Wir genießen noch mehr jeden Tag.”

Im März hatte unsere Zeitung über die 52-jährige Ärztin des Städtischen Klinikums Karlsruhe berichtet, die positiv auf Corona getestet worden war. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und Sohn blieb die Palliativmedizinerin zwei Wochen lang unter häuslicher Quarantäne. Sie litt an Fieber, Geschmacksverlust und Schmerzen in Gliedern und Lymphknoten. „Natürlich habe ich Angst“, gestand damals Ruellan in einem Telefongespräch, in dem sie betroffenen BNN-Lesern mit guten Tipps half.

Langzeiteffekte noch nicht genug erforscht

Die Französin spürt heute keine Covid-19-Spätfolgen: „Es geht mir gut. Wir sind froh, alles überstanden zu haben.” Das können allerdings längst nicht alle Ex-Patienten von sich sagen. Fünf Monate nach Beginn der Pandemie häufen sich Berichte von früheren Corona-Opfern, die an Beschwerden leiden, die sie zuvor nicht gekannt haben. Die Mediziner sind unschlüssig, wie sie diesen Menschen helfen können. Denn die Langzeiteffekte von Sars-CoV-2 sind noch nicht genug erforscht.

In seiner Praxis in Durlach erlebt Konrad Pumpe immer wieder Patienten, die noch Monate nach der überstandenen Corona-Erkrankung über verminderte Leistungsfähigkeit klagen. Das betreffe keineswegs nur Senioren oder Personen mit schwächerer Gesundheit, sondern auch Sportler und junge Menschen. „Sie können sich selbst nicht wiedererkennen”, berichtet der Lungenfacharzt. „Wir machen in solchen Fällen eine Belastungs-EKG, doch die Untersuchungen führen ins Nichts”.

Systemische Krankheit Covid-19 befällt viele Organe

Der Mediziner warnt davor, die zerstörerische Kraft des Virus zu unterschätzen, der gerade die Welt in Atem hält. „Es befällt systemisch den ganzen Körper und laugt uns viel mehr aus als etwa die Grippe. Den Menschen, die Corona hatten, fehlt danach monatelang die Kraft.” Pumpes Sorge ist, dass die Infektion die Menschen dazu verleiten könnte, unvorsichtig zu werden. „Manche denken, dass sie nicht länger in Gefahr sind, wenn Covid-19 überwunden ist, aber das stimmt oft nicht. Ich bezweifle, dass diese Leute wirklich gesund sind.”

Wie verbreitet sind diese Spätfolgen? Einen guten Überblick hat Felix Herth, Chefarzt und Medizinischer Geschäftsführer der größten Lungenklinik Europas in Heidelberg. Im Gespräch mit den BNN erzählt er, dass an der Thoraxklinik bislang etwa 100 Covid-19-Patienten behandelt wurden. Rund 1.600 waren es in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar. Über ein regionales Netzwerk der Lungenfachärzte konnte Herth die Krankheitsverläufe von etwa 450 Ex-Patienten studieren, die heute in der Nachsorge sind: „Die Hälfte von ihnen hat Beschwerden. Von diesen Menschen war nur jeder vierte im Krankenhaus wegen Corona gewesen”.

Auch viele Ex-Patienten mit milden Verläufen haben Beschwerden

Der erfahrene Pneumologe nennt die anhaltenden Geruchs- und Geschmacksstörungen das häufigste Post-Corona-Symptom. Danach folgten Veränderungen an den Lungen, die sich etwa in Husten und Atemnot äußern würden. „Es gibt Patienten, die eine Lungenembolie haben, die behandelt werden muss und ihnen lange Probleme macht.”, zählt Herth weiter auf. „Wir haben außerdem Patienten mit erhöhten Nierenwerten und Herzmuskelentzündungen.” Nach Erkenntnissen des Klinikchefs zeigt heute ein Drittel der früheren Erkrankten mit milden Verläufen, die nie stationär behandelt wurden, Corona-bedingte Beschwerden unterschiedlicher Art.

Als Lungenspezialist berichtet Herth im Detail von den erheblichen Schäden, die das Coronavirus in den Atemwegen hinterlässt. „Wenn man sich die Lungenaufnahmen anschaut, sieht man im Akutstadium ein milchglasartiges Muster. Das sieht so aus, als hätte man auf dem Schreibtisch Kaffee verschüttet.” Laut Herth sind oft noch etwa drei Monate nach der überstandenen Infektion Narbenbildungen in der nicht komplett ausgeheilten Lunge sichtbar. „Wir gehen heute davon aus, dass sich die Schäden in den milden Fällen zurückbilden werden”, beruhigt er.

Sterblichkeit lag bei 50 Prozent

Anders sieht es bei Patienten mit schweren Corona-Fällen aus, die an Beatmungsgeräte angeschlossen waren. „Ich würde einen Menschen, den wir wegen Corona beatmen mussten, nie als genesen bezeichnen”, erklärt der Experte. „Wenn er überlebt hat, hat er Folgeschäden alleine durch die Beatmung.” Laut Herth lag die Sterblichkeit auf den Intensivstationen in Deutschland bei etwa 50 Prozent. Wer die rettende Therapie überstanden habe, werde auf Dauer mit größeren Narben auf der Lunge leben müssen.

Das kostet Kraft und Schnelligkeit vor allem bei Spitzenbelastung. „Solche Patienten können sich normal bewegen und zum Beispiel den Turmberg heraufgehen – aber sie werden dort nie die ersten sein”, erklärt Herth. Er hat ein weiteres Beispiel parat: „Wenn Sie mal zu spät aus dem Büro kommen und noch eine Straßenbahn erreichen wollen, die an der Ecke steht, dann sprinten Sie nicht mehr hin.”

Großes Risiko auch für jüngere Menschen

Der Pneumologe ermahnt insbesondere jüngere Menschen, Sars-CoV-2 nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Zum Beispiel jene, die die Corona-Sicherheitsregeln vernachlässigen, weil sie etwa mit einem milden Krankheitsverlauf rechnen und danach die Vorteile der Immunität genießen wollen. „Diesen Leuten muss man sagen: Ihr habt ein Virus im Körper, das euch langfristig schaden kann”, sagt Herth. „In dem Moment, in dem ich mich anstecke, gehe ich ein großes Risiko ein, auch wenn ich jung bin.”

Der Karlsruher Lungenarzt Konrad Pumpe hält es für notwendig, weitere Daten über die Corona-Spätfolgen zu sammeln. „Dieses Virus wird die Mediziner noch überraschen”, ist er überzeugt. Pumpe hofft, dass der Lernprozess auch in der Bevölkerung zu einer besseren Einschätzung der Covid-19-Gefahr führen wird. „Zu mir kommen verunsicherte Patienten, die nie mit Folgeschäden gerechnet haben. Sie sind jetzt viel vorsichtiger im Alltag”, sagt er.