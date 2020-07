Viele Jugendliche können mit dem Wort „Migrationshintergrund“ nichts anfangen

Anzeige

Migrationshintergrund ist was für alte Leute. Für Jugendliche ist es inzwischen völlig normal, dass sie nicht alle gleich aussehen, gleich sprechen und ähnlich klingende Namen haben. Was wirklich nervt, wenn die Alten fragen: „Wo kommt ihr denn her?“

Im Pforzheimer Cafe Mokka sitzen sie zusammen, als sei das ganz normal. Grad so, als sei das nichts Besonderes, als seien sie nichts Besonderes.

Wer ihnen zuhört, dem fällt auch nichts auf. Das Hochdeutsch hat einen badischen Touch, die Themen drehen sich um Schule, Lehrer, Kino, Sport.

Migrationshintergrund könnte so ein tolles Wort sein Omid, 17-jähriger Pforzheimer

Vier Teenager, die gerne gemeinsam rumhängen, quatschen, ausgehen und die bereit sind, mit einem Journalisten über dieses Modewort zu sprechen, das seit der Stuttgarter Randale-Nacht schon wieder eine Renaissance feiert.

„Migrationshintergrund, das könnte so ein tolles Wort sein. Das könnte sagen, der kann mir was erzählen, bei dem schmeckt das Essen anders, der hört andere Musik.“

Omid klingt fast wie ein alter weiser Mann, wenn er so spricht. Dabei ist er gerade mal 17 Jahre alt. „Wenn ich das Wort Migrationshintergrund höre, dann denke ich an Kriminalität, dabei steht es doch eigentlich für Vielfalt.“

Alle fragen, wo die Stuttgarter Radalierer herkommen

Als nach den gewalttätigen Ausschreitungen von Stuttgart die Diskussion um die Ursachen losging, da stand schnell die Frage im Zentrum, ob, und wenn ja, wie viele Gewalttäter dieser Nacht denn Migrationshintergrund hätten.

„Nur weil sich ein paar Idioten in Stuttgart nicht an die Regeln halten, geht es plötzlich wieder um alle Menschen mit diesem Migrationshintergrund.“

Omid will sich nicht damit abfinden, „dass Migrationshintergrund inzwischen das negativste Wort im Deutschen ist“.

Ach so, ich habe ja auch Migrationshintergrund Deborah, 17-jährige Pforzheimerin

Es trifft ihn, wenn in Polizeimeldungen mit dabei steht, dass es sich beim Täter um einen Migranten gehandelt hat.

„Eine Person hat was geklaut. Das ist schlecht. Aber woher sie kommt, ist mir doch egal. Da werden Schubladen aufgemacht, aus denen nachher keiner mehr rauskommt.“

Auch Kapisha kann nicht verstehen, warum die Herkunft der Familie derart wichtig sein soll. Kapisha kommt, wie drei der vier am Tisch, aus Pforzheim.

Bastian migriert tatsächlich, täglich von Württemberg nach Baden

„Aber woher wirklich?“ Diese Frage hört sie oft. Deborah denkt sich eher nichts dabei, wenn das Thema angesprochen wird. „Bis mir dann plötzlich klar wird, ach so, ich habe ja auch Migrationshintergrund.“

Bastian ist der einzige Schwabe am Tisch. Er migriert tatsächlich jeden Tag, von Württemberg nach Baden, aus dem Speckgürtel in die Goldstadt.

Dass die Zusammensetzung seiner Clique deutlich bunter ist, als dies zu Zeiten seiner Eltern oder Großeltern üblich war, ist ihm nicht wirklich bewusst.

76 Prozent von Pforzheims Jugend hat Migrationshintergrund

In Pforzheim wäre es gar nicht leicht, sich als Jugendlicher ausschließlich mit Freunden und Bekannten zu umgeben, deren Vorfahren seit Generationen schon an der Enz siedeln.

Unter den Minderjährigen hat Pforzheim einen Migrantenanteil von 76 Prozent. In der Landeshauptstadt Stuttgart liegt der Wert bei 61 Prozent. Karlsruhe hat traditionell einen deutlich geringeren Ausländeranteil als andere Großstädte in Baden-Württemberg. Dort haben lediglich 28 Prozent der Unter-18-Jährigen Wurzeln in anderen Kulturen.

Deborahs Großvater kam nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland. Ihr Vater ist noch in Italien geboren und in Deutschland aufgewachsen.

Im Gegensatz zu ihrer Mutter. Die wurde in Deutschland geboren und wuchs in Italien auf. Omids Mutter kam vor 20 Jahren aus Teheran nach Pforzheim, sein Vater stammt aus der Türkei.

Omid selbst versteht sich als Pforzheimer, durch und durch. Er war noch nie im Iran und auch noch nie in der Türkei.

Die Eltern kamen aus Sri Lanka

Pforzheimerin ist auch Kapisha. Ihr Vater kam in den 80er Jahren von Sri Lanka nach Deutschland, ihre Mutter kam 15 Jahre später nach. Bastians Vorfahren bewegen sich seit Generationen im Grenzland zwischen Baden und Württemberg. Mal hüben, mal drüben.

Er ist der einzige in der Gruppe, der sich nicht als echter Pforzheimer sieht, auch wenn er dort zur Schule geht und seine Freunde trifft.

Für Kinder hat die Herkunft keinerlei Bedeutung Tom Handtmann, Psychologe

Mit dem Wort Migrationshintergrund kann auch Tom Handtmann, Psychologe und Leiter der Pforzheimer Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien, wenig anfangen.

„Wir sollten uns vergegenwärtigen, dass wir so etwas Heterogenes wie Menschen mit ausländischen Wurzeln nicht unter einem gemeinsamen Begriff sammeln können.“

Insbesondere für Kinder habe die Herkunft erstmal keinerlei Bedeutung. „Ihnen geht es darum, ob ihr Gegenüber sie eher trietzt oder ob er hilft. Für sie sind Menschen aus unterschiedlichen Kulturen etwas ganz Natürliches.“

Erwachsene, so Handtmann, täten sich naturgemäß etwas schwerer mit Unterschiedlichkeit. „Wir alten Pforzheimer tun uns ja generell schwer mit den Neigschmeckten, kommen die nun aus Heilbronn oder Ankara.“

Werden die Gesichter dann zu ungewohnt und die Sprachen fremd, dann, so Handtmann, fühlten sich Ältere schon mal unwohl.

Handtmann ist 59 Jahre alt und als er zur Schule ging, war das Wort Migrationshintergrund noch nicht geboren. „Wir hatten in unserer Klasse einen Jungen aus Spanien und zwei Mädchen aus Jugoslawien.“

In den Schulklassen gibt es keine eindeutige Mehrheits-Herkunft mehr

Für Handtmann selbst, Sohn einer deutschen Mutter und eines amerikanischen Soldaten, fiel es schon in den 70er-Jahren schwer, die richtige Schublade zu finden. „Als dann Ali kam, der erste Türke, war das eine Sensation.“

Inzwischen ist das anders. Das Verhältnis hat sich umgekehrt. Und in den Schulklassen gibt es keine eindeutige Mehrheits-Herkunft mehr.

„Doch diese Änderung ist noch nicht bei allen angekommen. Wir sind Gewohnheitstiere und schätzen die Normalität. Was wir gewohnt sind, ist für uns normal. Schwierig wird es eben, wenn sich die Normalität ändert.“

Die Jugendlichen hingegen wachsen in der neuen Normalität auf. Für sie ist „Südstadt“ eine völlig ausreichende Antwort auf die Frage „Wo kommst Du denn her.“