Man muss Krispin Graf nicht mehr beibringen, wie ein maschinell beatmeter Corona-Patient aus der unterstützenden Bauchlage umgedreht wird. Der 25-jährige Medizinstudent aus Freiburg hat die nötigen Griffe selbst in der Praxis angewendet – im Bundeswehrkrankenhaus Ulm. Graf ist einer der vielen Reservisten, die gegen Corona eingesetzt werden.

„Es hat sich gelohnt: Ich konnte meine Fähigkeiten einsetzen und dabei den Menschen helfen“, sagt der junge Obergefreite nach Abschluss seines dreiwöchigen Einsatzes zufrieden.

Unterstützung für die Krankenhäuser

Wie Tausende andere Reservisten war Graf im März dem dringenden Aufruf der Bundeswehr gefolgt, sich im Sanitätsdienst zu melden, um die Krankenhäuser im schwierigen Kampf gegen die Corona-Pandemie zu stärken. „Ich würde es wieder machen“, ist sein Fazit.

Sehr positiv äußert sich über ihre Erfahrungen im Notdienst auch eine andere Reservistin, mit der die BNN gesprochen haben. Christine Eichner arbeitet derzeit noch in der Ulmer Militärklinik mit knapp 500 Betten. „Ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrung machen kann“, sagt die 34 Jahre alte Justizwachtmeisterin aus Aalen. „Wir werden gebraucht, und ich schließe nicht aus, dass ich hier länger bleiben werde.“

Der Medizinstudent folgt dem Hilferuf

Er zögerte nicht lange, als er den Hilferuf der Truppe hörte, in der er vor sechs Jahren gedient hatte. Der gelernte Krankenpfleger Krispin Graf wollte dabei sein, sein Studium der Humanmedizin im vierten Semester musste solange warten. Er schwärmt von der herzlichen Aufnahme und dem ungewöhnlichen Komfort für die Reservisten in Ulm: Anders als üblich wurden die jungen Leute nicht in Kasernen untergebracht, sondern aus Sicherheitsgründen in einem Hotel unweit des Krankenhauses.

Graf war darauf gefasst, im Klinikum eine durch die Epidemie bedingte Extremsituation zu erleben. „Das schockt mich nicht. Ich habe früher auf einer Intensivstation gearbeitet, wo es auch Todesfälle zu beklagen gab. Es ist nicht schön, man ist da, um es zu verhindern, aber es passiert.“

„Geordnete Verhältnisse“ auf der Intensivstation

Im Bundeswehrkrankenhaus fand der Student trotz ungewöhnlicher Isolationsmaßnahmen jedoch „sehr geordnete Verhältnisse“ vor. „Es ist natürlich nicht wie in Italien“, sagt er. „Alle Patienten erhalten bei uns die volle medizinische Unterstützung.“

In seinen Siebenstunden-Schichten hat der Reservist den Pflegern geholfen, die Technik überprüft und die Zimmer mit Medikamenten und Spritzen versorgt. Auf der Corona-Station seien in der Zeit zwei Patienten gewesen, erzählt er. Ein Verdachtsfall, der sich nicht bestätigt hat. Und ein akuter Fall von Covid-19.

Für Graf, der bis dahin nur die Vorgänge auf einer operativen Intensivstation erlebt hatte, war das ein ungewohnter Anblick. „Der Patient war nicht verletzt, für Außenstehende wirkte er nicht als akut gefährdet. Dennoch konnte der Mann selbst nicht normal atmen und war an ein Gerät angeschlossen.“ Krispin Graf hebt hervor, dass die Militärärzte ihren Job ruhig und professionell gemacht hätten. „Ich habe in diesen drei Wochen sehr viel gelernt,“ freut sich der Medizin-Student.

Die Wachtmeisterin macht jetzt Abstriche

Christine Eichners Job ist es eigentlich, bei einer Gerichtsverhandlung die Häftlinge vorzuführen und dafür zu sorgen, dass im Saal nicht etwa verfeindete Gruppierungen aufeinander losgehen. In der Aufnahme des Bundeswehrkrankenhauses in Ulm ist sie gerade von der beruflichen Normalität weit entfernt.

Oberstabsgefreite Eichner befragt Corona-Patienten, ob sie zu Risikogruppen gehören, sie misst Fieber und macht Abstriche. „Von acht bis 16 Uhr stehe ich da verhüllt – in Kittel mit Plastikschürze, Handschuhen und Haube. Die Brille beschlägt wegen der Maske, aber man gewöhnt sich daran“, erzählt die 34-Jährige.

„Alle sind super nett“

Die frühere Soldatin auf Zeit war von 2005 bis 2013 als Rettungssanitäterin in Ellwangen stationiert. Als es mit Corona losging, hatte die Justizwachtmeisterin ihren Chef gefragt, ob sie für den Einsatz als Reservistin freigestellt werden könnte. Für sechs Wochen, vielleicht noch mehr. „Ich weiß nicht, ob ich unter anderen Umständen wieder zur Bundeswehr gekommen wäre, aber wir werden jetzt wirklich gebraucht“, sagt Eichner. „Außerdem sind hier alle super nett.“

Sie hat Respekt vor dem Virus. Noch halte sich jedoch der Corona-Andrang im Bundeswehrkrankenhaus in Grenzen: „Bei der Anmeldung haben wir es täglich mit etwa 15 bis 30 möglichen Infizierten zu tun. Ich habe eine positive Einstellung, achte auf Hygiene, gehe an die frische Luft und in die Sauna. Und so hoffe ich, dass es mich nicht erwischt.“ Ihr Mann habe am Anfang noch „Bauchweh“ angesichts ihres Einsatzes gehabt, sagt sie. „Jetzt findet er das aber gut.“