Von der Chaos- zur Regierungspartei: Vor 40 Jahren wurden die Grünen in Karlsruhe gegründet

Im Jahr 1980 gründete ein Haufen schriller Exoten in der Karlsruher Stadthalle eine politische Partei. Die Grünen waren von Anfang an eine Partei, die die Wählerschaft polarisierte. Das ist im Grunde bis heute so geblieben. Allerdings: Außenseiter sind die Grünen im 40. Jahr ihrer Existenz längst nicht mehr.

Längst stehen sie als ein herausragendes Exponat der deutschen Nachkriegsgeschichte im Museum. Die nicht mehr ganz weißen und leicht abgewetzten Turnschuhe, die Joschka Fischer am 12. Dezember 1985 bei seiner Vereidigung als hessischer Staatsminister für Umwelt und Energie im Wiesbadener Landtag trug, sind im Deutschen Ledermuseum in Offenbach zu besichtigen.

Das Schuhwerk symbolisiert den langwierigen Weg der vor 40 Jahren in Karlsruhe gegründeten Grünen von der Chaos- zur Regierungspartei, von der Protestbewegung zur etablierten politischen Kraft. Von 1998 bis 2005 stellten sie mit Joschka Fischer sogar den Außenminister und Vizekanzler der Bundesrepublik, mit Winfried Kretschmann haben sie seit 2011 einen Ministerpräsidenten in ihren Reihen und derzeit sind sie in elf der 16 Bundesländer an der Regierung beteiligt.

Einig vor allem im Widerstand

An diesen Erfolg war bei der Gründung der Partei im Januar 1980 in der Karlsruher Stadthalle überhaupt nicht zu denken. Was sich unter dem Dach der Grünen versammelte, war ein buntes, heterogenes und vollkommen disparates Sammelsurium von Vertretern der Umwelt-, Anti-Atomkraft-, Frauen- und Friedensbewegung sowie der Neuen Sozialen Bewegungen aus dem gesamten linken Spektrum.

Einig waren sie sich nur in ihrem Widerstand gegen das etablierte Drei-Parteiensystem aus CDU/CSU, SPD und FDP und ihrer Forderung nach einer radikalen Veränderung der politischen, ökonomischen und sozialen Verhältnisse, innerhalb wie außerhalb des parlamentarischen Systems.

Mehrfach mussten sich die Grünen häuten, Kurskorrekturen vornehmen, Überzeugungen und Gewissheiten über Bord werfen, eigene Beschlüsse revidieren, um vom Rand des anfangs bekämpften Systems in dessen Mitte vorzudringen.

So sind die strikte Trennung von Amt und Mandat, die Begrenzung von Amtszeiten oder die reine Ehrenamtlichkeit längst teilweise oder ganz aufgehoben. Geblieben sind lediglich die Doppelspitze und die Frauenquote, die mittlerweile auch von anderen Parteien übernommen wurden.

40 Jahre Auf und Ab

So ist die Geschichte der Grünen ein permanentes Auf und Ab, ein Nebeneinander von Erfolgen, Misserfolgen und innerparteilichen Kämpfen. Starken Persönlichkeiten wie Joschka Fischer, Jürgen Trittin und Winfried Kretschmann sowie Claudia Roth und Renate Künast, die sich selber und mit sich auch die Partei gewandelt haben, stehen Austritte prominenter Führungsfiguren wie Otto Schily oder Jutta Ditfurth gegenüber. Und auf Parteitagen wie in der Fraktion lieferten sich „Realos“ und „Fundis“ immer wieder heftige Auseinandersetzungen um Positionen.

1983 zogen die Grünen erstmals in den Bundestag ein, 1985 folgte die erste Regierungsbeteiligung in Hessen, die allerdings nur zwei Jahre währte.

Bei den Bundestagswahlen nach der Wiedervereinigung im Dezember 1990 scheiterten die West-Grünen an der Fünf-Prozent-Hürde, nur den Vertretern des ostdeutschen „Bündnisses 90“ gelang der Einzug ins gesamtdeutsche Parlament. 1993 fusionierten die beiden Partner, seitdem heißt die Partei offiziell „Bündnis 90/Die Grünen“.

Der hohe Preis der Regierungsbeteiligung

1998 schließlich der Sieg Gerhard Schröders über Helmut Kohl und die Bildung der ersten rot-grünen Bundesregierung. Doch der Preis der Regierungsbeteiligung war hoch: Die Zustimmung zum Kampfeinsatz der Bundeswehr im Jugoslawien-Krieg 1999 wie zu den Reformen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik („Agenda 2010“) drohte die Partei zu zerreißen. Auf einem Parteitag in Bielefeld flog ein Farbbeutel gegen Joschka Fischer.

Seit 2005 sind die Grünen auf Bundesebene in der Opposition. In den Ländern jedoch stellte sich die Partei völlig neu auf. Mittlerweile ist sie in der Lage, mit allen Parteien außer der AfD Koalitionen einzugehen – mit der CDU ebenso wie mit der Linken. Und auf Bundesebene scheiterte 2017 die Bildung einer Jamaika-Koalition nicht an den Grünen, sondern an der FDP.

40 Jahre nach der Gründung in der Karlsruher Stadthalle liegen sie in den Umfragen mit Werten über 20 Prozent an zweiter Stelle hinter der Union, ernsthaft debattieren sie über die Aufstellung eines eigenen Kanzlerkandidaten für die nächste Bundestagswahl. Wer das im Januar 1980 für möglich gehalten hätte, wäre für verrückt erklärt worden.