Was wird aus dem 70-Meter-Hochhaus der City? Wird es abgerissen oder doch als Denkmal saniert? Bekommt der Landratsamtsturm an der Kriegsstraße etwa noch einen Hochhaus-Zwilling direkt am Ettlinger Tor?

Über diese Fragen brüten die Bürger und Politiker der Stadt und des Landkreises im Verein mit Architekten und Denkmalschützern. In die Diskussion wirft jetzt die Karlsruher Liste (KAL) noch eine ganz andere Idee ein: Sie will das Landratsamt ganz woanders ansiedeln – nicht mehr im Herzen der Region, sondern an dessen Rand auf grüner Wiese.

Die Bürgerliste schlägt den Seehof als neuen Bauplatz für ein Hochhaus der Kreisverwaltung vor. „Der Antrag ist beim Oberbürgermeister gestellt“, bekräftigt Lüppo Cramer, KAL-Fraktionschef.

Was für Bauplatz außerhalb der Stadt spricht

Die KAL verspricht sich mit dem Auszug der Kreisverwaltung vom Ettlinger Tor auf die Ettlinger Gemarkung zwei Dinge:

Karlsruhes städtebaulicher Entwicklungszone Ettlinger Tor werde damit vom Bremsklotz Landratsamt befreit.

Gleichzeitig könne der Landkreis auf freier Fläche vor den Toren der Stadt ein modernes Dienstleistungszentrum auf eigenem Kreisgebiet bauen.

Konsequenzen für Karlsruhe

„Es ist sinnvoll, wenn der Landkreis sofort bauen kann“, sagt Cramer. Er meint, dass dafür der Seehof geeignet sei. Allerdings müssten erst mal der Landkreis, die Stadtpolitik selbst sowie vor allem die Stadt Ettlingen und die städtische AVG, denen die Grundstücke südlich von Rüppurr gehören, zustimmen.

Cramer und Architekt Klaus Fehrenbach, der Stadtbauexperte der KAL, räumen ein, die Konsequenzen eines Auszugs des Landratsamts aus Karlsruhe noch nicht endgültig abgewogen zu haben.

Der KAL-Vorschlag bricht ein Tabu: Bislang gilt es als festgeschrieben, dass der Landkreis seinen Sitz mitten in der auch für ihn namengebenden Großstadt hat. Bislang wollen Stadt und Kreis einander nicht missen – gerade in dieser Verquickung als ein Pfund des Zentralitätswerts von Karlsruhe. Somit ist es unsicher, ob die KAL mit ihrem Vorstoß bei Stadt und Landkreis wirklich Gehör findet.

Geplatzte Träume

Dazu kommt, dass der Seehof gegenüber der Tankstelle bei der Kreuzung Karlsruher Straße/B 3 und nahe dem Autobahnanschluss Ettlingen schon seit Jahrzehnten eine sehr umstrittener Bauplatz ist. Mehrere Großprojekte scheiterten an einer schwierigen Gemengelage: Der Plan für ein Multiplexkino am Seehof platzte, Karlsruhe holte sich den Filmpalast vor 20 Jahren ans ZKM. Auch aus Ikea Karlsruhe wurde am Ettlinger Seehof nichts, genauso wie aus Büropalästen regionaler Konzerne.

Cramer verweist indessen darauf, dass sich die Städte Karlsruhe und Ettlingen die Entwicklung der 4,2 Hektar großen Fläche längst gemeinsam vorgenommen haben. Es gibt seit 2016 den erklärten Willen zum „ersten interkommunalen Gewerbegebiet“. „Der Seehof ist ideal geeignet, eine Lücke im Flächenangebot Karlsruhes zu schließen“, meint die Stadt.

Doch es gibt auch das ökologische Hindernis für große Baupläne am Seehof. Immerhin geht es um die von vielen Straßen durchschnittene Grünzäsur zwischen den Städten. Deshalb betont Fehrenbach auch: „Es darf keine Zersiedelung geben.“ Es gehe um eine städtebauliche „Insellösung“ allein am Seehof. Dort hält er auch wieder ein Hochhaus für das Landratsamt als neues Städtebauzeichen vor dem Südeingang zur Großstadt für gut denkbar.

Resultate im Juli

Das Ettlinger Tor und damit auch die Zukunft des Landratsamts-Hochhauses an der Kriegsstraße befindet sich in der Planerwerkstatt. Internationale Koryphäen tüfteln noch bis 3. Juli über Entwürfe für Klötze und Türme aus Glas und Beton, um die Kreuzung des kommenden Stadtboulevards Kriegsstraße über dem Autotunnel und der Karl-Friedrich-Straße zu gestalten. Twin Towers als architektonisches Markenzeichen sind im Gedankenspiel.

