Warntag am 8. Dezember: Premiere für das Warnsystem Cell Broadcast

Eine wichtige. Sie sollen im Katastrophen- oder Verteidigungsfall ihr laufendes Programm unterbrechen und auf allen Kanälen die Bürgerinnen und Bürger informieren sowie ausführliche Handlungsanleitungen geben. So ist es beispielsweise bei bestimmten Gefahrenlagen sinnvoll, in einem Keller oder einer Tiefgarage Schutz zu suchen. Im Falle einer Überschwemmung hingegen können diese Räume zu einer tödlichen Falle werden, aus der es kein Entkommen mehr gibt. Zahlreiche öffentlich-rechtliche und private Sender beteiligen sich aus diesem Grund am Donnerstag auch am bundesweiten Warntag.