Erinnerungen werden wach

Warum Habeck und Lindner an „Plisch und Plum“ erinnern

Robert Habeck und Christian Lindner: An Gegensätzen herrscht kein Mangel, aber auch nicht an Gemeinsamkeiten. Damit werden Erinnerungen an das legendäre Paar Franz Josef Strauß (CSU) und Karl Schiller (SPD) von 1966 bis 1969 wach.