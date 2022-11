Die Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes ist Ländersache. In seiner am 8. September vom Bundestag beschlossenen Neufassung wird den Ländern sogar ausdrücklich das Recht eingeräumt, an die jeweils herrschende Infektionslage angepasste Maßnahmen einzuführen. Die Gesundheitsminister der vier Länder berufen sich auf die Erfahrungen aus Nachbarländern wie Österreich, wo es schon seit dem Sommer keine Isolationspflicht mehr gebe. Aus diesen Ländern seien keine negativen Erkenntnisse bekannt. „Wir sind in Deutschland im Übergang von einer Pandemie zur Endemie“, sagt der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Und Gesundheitsminister Manfred Lucha (beide Grüne) ergänzt: „Wir läuten eine neue Phase im Umgang mit der Pandemie ein.“ Ziel sei es, wieder mehr Eigenverantwortung an die Bürger abzugeben. Zurückgehende Infektionszahlen, eine wirksame Schutzimpfung, eine Basisimmunität innerhalb der Bevölkerung von mehr als 90 Prozent, in der Regel keine schweren Krankheitsverläufe sowie wirksame antivirale Medikamente rechtfertigen aus Sicht des Stuttgarter Gesundheitsministers die Maßnahme.