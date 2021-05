Was gilt für Geimpfte und was für Ungeimpfte? Die wichtigsten Infos im Überblick

Das kann problematisch werden. Wenn es Länder gibt, die ausdrücklich nur Geimpfte oder Genesene einreisen lassen, ist ein gemeinsamer Familienurlaub nicht möglich. Das gilt auch für Kreuzfahrten, wenn ausschließlich vollständig Immunisierte an Bord dürfen. Rechtlich gibt es keinen Anspruch für Familien, mit ungeimpften Kindern Urlaub in einem Land machen zu dürfen, wenn dieses Land oder der Veranstalter entsprechende Regelungen erlassen hat. Innerhalb Europas zeichnet sich ab, dass Familien mit Kindern relativ problemlos Urlaub machen können. Viele Länder wollen geimpfte Eltern mit ungeimpften Kindern einreisen lassen, so Österreich, Dänemark oder Griechenland. Allerdings kann es sein, dass bei der Rückkehr nach Deutschland die Kinder in Quarantäne müssen, wenn das Urlaubsland als Risikogebiet eingestuft ist (wie derzeit noch Österreich). Die Einschätzungen durch das RKI können sich dabei ständig ändern. Urlauber sollten sich daher vor der Abreise auf der Homepage des Auswärtigen Amtes über die aktuell geltenden Regelungen informieren.