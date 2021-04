Wer wird Chef? So wird das im Tierreich, im Kindergarten oder Fußballteam entschieden

Die Führungskämpfe bei Grünen und Union sind erst mal beendet. Doch wie wird im Tierreich, Kindergarten oder im Fußballteam entschieden, wer Chef ist? Ein Blick in verschiedene Lebensbereiche.

Sie lächeln in die Kameras, doch im Hintergrund gab es erbitterte Kämpfe um die Führung. In dieser Woche haben Grüne und Union entschieden, wer sie in die Bundestagswahl führen wird. Annalena Baerbock (Grüne) und Armin Laschet (CDU) setzten sich gegen ihre Konkurrenten Robert Habeck und Markus Söder durch.

Doch fernab der politischen Öffentlichkeit finden täglich Kämpfe um die Führung statt. Bei den Erdmännchen kann nur ein Geschlecht gewinnen. Bei den Bäumen im Wald sterben die Verlierer des Wettkampfs unbemerkt ab. Und wer hat im Kindergarten oder auf dem Fußballplatz das Sagen? Ein Blick in verschiedene Lebensbereiche.

Rangkämpfe im Tierreich: Erdmännchen kennen nur Anführerinnen