Werden Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen?

Im Grundsatz sind sich fast alle einig, im Detail aber dann doch nicht. Schon lange versuchen unterschiedliche Parteien im Bundestag und die Länder im Bundesrat, die Weichen für die Aufnahme von Kinderrechten in das Grundgesetz zu stellen.

Seit 2011 sind jedoch mindestens ein halbes Dutzend Anläufe gescheitert oder ins Leere gelaufen. Nun macht die GroKo Ernst. Wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, will Justizministerin Christine Lambrecht bis zum Jahresende einen entsprechenden Entwurf vorlegen.

„Jetzt stehen wir endlich kurz davor“, freute sich die SPD-Politikerin im Gespräch mit den BNN. Allerdings sind die Hürden für eine Grundgesetzänderung sehr hoch. Die Regierung braucht dazu eine Zweidrittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat, sie ist also unter anderem auf die Stimmen der Grünen angewiesen, die eigene Bedingungen stellen.

Bereits 1992 hat Deutschland die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen ratifiziert. Die Verankerung dieser Rechte im Grundgesetz war der Politik aber lange nicht wichtig genug. So war noch 2010 die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung der Ansicht, dass die Aufnahme ausdrücklicher Kinderrechte den Kindern nicht mehr Rechte brächte als sie bereits hätten. Die Begründung: Das Grundgesetz schütze ohnehin die Würde und die körperliche Unversehrtheit aller Menschen im Land.

Schäuble ist gegen Änderungen

Auch heute gibt es skeptische Stimmen, etwa die von Wolfgang Schäuble. In einem Interview vor wenigen Monaten sagte der Bundestagspräsident: „Kinderrechte würden doch eher das Missverständnis erzeugen, Kinder könnten im Zweifel klagen, wenn ihnen ihre Eltern nicht mit zehn ein Handy zur Verfügung stellen. Das weckt jedenfalls falsche Erwartungen“.

Genau diese Einstellung ist jedoch für die Grünen nicht akzeptabel. Die Oppositionspartei will, dass sich der Staat dazu verpflichtet, die Interessen von Kindern immer zu berücksichtigen. Die Kinder sollen zudem auch aktiv an der Politikpraxis beteiligt werden. So schlug 2017 das damals noch rot-grün regierte Nordrhein-Westfalen im Bundesrat diese Formulierung vor: „Jedes Kind hat bei staatlichen Entscheidungen, die seine Rechte betreffen, einen Anspruch auf Gehör und auf Berücksichtigung seiner Meinung entsprechend seinem Alter und seiner Reife“.

Kollision von Kinder- und Elternrechten

Dieses Beteiligungsrecht ist umstritten. Ein anderer Knackpunkt, an dem früher die Verhandlungen gescheitert waren, ist eine mögliche Kollision von Kinder- und Elternrechten im Grundgesetz. Dennoch unterstützen heute fast alle Kräfte im Bundestag eine Gesetzesänderung mit dem übergeordneten Ziel, die Kinder besser zu schützen und zu fördern. Einzig die AfD lehnt die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz ab. Die Partei sieht darin einen „Angriff auf das Erziehungsrecht der Eltern“ und befürwortet eine „kinderfreundliche Gesellschaft als Staatsziel“.

Nach langen Verhandlungen hat eine Bund-Länder-Kommission kürzlich vorgeschlagen, das Kindeswohl im Grundgesetz „angemessen“, „wesentlich“ oder „vorrangig“ zu berücksichtigen. Derzeit wird die dritte Variante in Regierungskreisen favorisiert.