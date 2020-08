Wie soll das Endlager für den Atommüll gefunden werden?

In den Anfangsjahren der Atomkraft machten sich die Experten kaum Gedanken um die dauerhafte Entsorgung des Atommülls. Das Entsorgen im Meer wurde verboten, danach machten verschiedene Ansätze die Runde. Warum nicht den radioaktiven Müll ins Eis der Arktis einschmelzen oder ins All schießen? Gegenargumente waren für Ansatz 1 (Erderwärmung) und Ansatz 2 (Kosten, Risiko) schnell gefunden. Also wird ein Endlager gesucht: In Deutschland sollen 27.000 Kubikmeter in 1.900 Castoren mehrere hundert Meter unter der Erde für eine Million Jahre sicher und durch Gestein geschützt lagern können. Es gilt, in diesem Zeitraum eventuelle Erdbeben, Meteoriten und Eiszeiten zu bedenken. Und künftige Generationen sollten 500 Jahre lang Zugriff auf die Castoren haben, falls es eine neue bessere Technologie zur Entsorgung der Stoffe gibt. Eine der Fragen ist, wie man das Wissen um den Standort an künftige Generationen sicher weitergibt.