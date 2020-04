Wie Vögel und Menschen sich ein Nest bauen – und wer es besser kann

Anzeige

Es ist weich, es ist biegsam und man kann es transportieren. Mehr Gedanken wird sich das Blaumeisen-Weibchen nicht gemacht haben, als es im Nachbarsgarten einen Haufen bunten Filz fand und damit zurück zum Nistkasten flog, wo es an einem Nest für sich und sein Männchen baute. Es waren nicht die üblichen Federn und Tierhaare, mit denen die kleinen, blau-gelben Vögel normalerweise ihre Nester auskleiden. Doch die roten, rosa- und lilafarbenen Fäden erfüllten ihren Zweck.

Das Pärchen konnte seine Eier ablegen – in einem rosarot flauschigen Nest, das so bequem aussieht, dass man sich am liebsten selbst reinlegen möchte.

Ein rosarotes Blaumeisen-Nest

Heute, viele Jahre später, sind die beiden Blaumeisen und ihre Nachkommen längst verschwunden. Ihr farbenfrohes Nest allerdings ist erhalten geblieben und liegt als Teil der Dauerausstellung „Form und Funktion – Vorbild Natur“ in einer Vitrine des Karlsruher Naturkundemuseums. Albrecht Manegold, Ornithologe und Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Museums, bezweifelt, dass den beiden Blaumeisen klar war, was für ein schönes, gemütliches Nest sie da gebaut haben: „Man darf das Nest nicht mit dem Eigenheim verwechseln. Es ist eine funktionale Sache.“ Nester dienten dem Ausbrüten der Eier. „Und je nachdem auch der Aufzucht der Jungtiere“, fügt der Wissenschaftler hinzu.

Ob sie tatsächlich gemütlich sind, ist vom Vogel abhängig: „Das Nest des Kolibris hat hervorragende isolierende Eigenschaften, was überlebenswichtig für die Jungen ist, die nackt zur Welt kommen. Tauben dagegen brauchen kein gepolstertes Nest. Hier brüten beide und das Nest ist fast nie unbedeckt.“

Mehr zum Thema: Für die Kleinen unerlässlich: Nestwärme als Zeichen für Bindung

Die Sache mit der Gemütlichkeit

Wenn Menschen ihr Nest bauen, ist das mit der Gemütlichkeit eine andere Sache: „Behaglichkeit, Wärme, Wohlbefinden – das alles sind Begriffe, die beim Hausbau sehr früh ins Spiel kommen“, sagt Thomas Fabrinsky. Der Karlsruher Architekt plant mit seinem Büro regelmäßig Eigenheime: „Es gibt nur Wenige, die kommen und sagen: Ich will eine ganz coole Kiste.“

Privatheit erzeugen. Thomas Fabrinsky, Architekt aus Karlsruhe

Wie aber schafft man Gemütlichkeit? „Das geschieht zunächst dadurch, dass man Bereiche definiert, durch die Privatheit erzeugt wird“, sagt Fabrinsky. Die meisten Menschen fühlten sich da wohl, wo sie wissen, dass man sie nicht sieht – „dort, wo ich unentdeckt in Unterhosen herumlaufen kann.“ Schlafzimmer oder Badezimmer sind üblicherweise solche Bereiche – und finden sich in Räumen wieder, die von außen nicht einsehbar sind.

Es gibt auch gestalterische Mittel, die Behaglichkeit und Wohlbefinden erzeugen. Ein großer Sitzbereich etwa, zu dem man ein paar Stufen hinunter gehen muss. Oder ein tiefes Lesefenster mit niedriger Brüstung und einem Sitzplatz. Sie strahlen aus: Hier kann man sich wohl und behütet fühlen. „Und das ist dann wirklich ein bisschen wie ein Nest“, so Fabrinsky.

Mehr zum Thema: Corona: Das sagen eine Bar-Chefin, ein Pfarrer und eine Psychologin zum Alleinsein

Vögel und Sauberkeit

Ob Vögel wissen, was gemütlich ist, bezweifelt Albrecht Manegold – ausschließen möchte er es aber nicht. Schließlich legten viele von ihnen Wert auf Sauberkeit. „Vögel putzen sich ausgiebig, denn die Federpflege ist essenziell. Papageien putzen sich sogar gegenseitig. Und Amseln sonnen sich.“ Überhaupt werde in Nestern Wert auf Hygiene gelegt: „Die Altvögel tragen den Kot der Jungvögel, der von einer zähen Hülle umgeben ist und den man dadurch wie eine Windel aufheben kann, regelmäßig aus dem Nest. Viele Vogelnester sind außerdem sehr schön“, sagt Manegold.

Bei den Webervögeln gehe sogar die Partnerwahl über den Nestbau. „Da baut das Männchen und das Weibchen begutachtet. Zum Teil muss das Männchen mehrere Nester bauen, bis sich das Weibchen mit ihm einlässt.“

Je künstlicher das Material, desto schwieriger wird das mit der Geborgenheit. Thomas Fabrinsky, Architekt aus Karlsruhe

Auch Material spielt beim Nestbau eine Rolle: „Vögel nutzen je nach Art Spinnweben, Tierhaare, Äste, Moos, Gras oder Lehm“, so der Wissenschaftler. Für Menschen dagegen kommt es laut Thomas Fabrinsky nicht auf das Material an, sondern auf dessen Authentizität. „Je künstlicher das Material, desto schwieriger wird das mit der Geborgenheit“, sagt der Architekt. Dort, wo Holz Holz sein darf oder Stein Stein, fühlten sich Räume unaufgeregter an.

Wer aber baut nun das bessere Nest? „Der Vogel natürlich, da bin ich voreingenommen“, sagt der Ornithologe aus dem Naturkundemuseum lachend. Und der Architekt? Der findet es nicht vergleichbar: „Vögel bauen Nester. Menschen bauen Behausungen.“ Wobei die wirklich wichtigen Elemente ähnlich seien: „Auch wir Menschen brauchen eigentlich nur eine Kochstelle, eine Waschstelle, eine Schlafstelle und dazu das richtige Licht. Alles Andere ist im Prinzip Zugabe.“