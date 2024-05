Wildwest im Weltraum: Europa setzt seine Zukunft aufs Spiel

Die Zukunft der Raumfahrt ist in Gefahr: Ein neues EU-Weltraumgesetz, das dringend benötigt wird, um die wachsenden Risiken im Orbit zu regulieren, steckt in Brüssel fest. Warum eigentlich?

Der Weltraum ist für die meisten Menschen sehr weit weg. Kaum jemand macht sich Gedanken darüber, wie jede Sekunde, jeden Tag etwa 8.800 Satelliten in der Erdumlaufbahn unseren Alltag ermöglichen.

Sie versorgen Navigationssysteme und Wettermodelle mit Daten, erlauben Fernsehübertragungen und Kommunikation aus entferntesten Ecken unseres Planeten. Sie sind Voraussetzung für die Steuerung des Luft- und Schiffsverkehrs, Forschung, Öko-Monitoring, Katastrophenwarnungen. Und sie sind beispielsweise unabdingbar für die Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russlands Aggression.

Im Erdorbit wird es enger

Was heute so selbstverständlich wirkt, wird aber in der Zukunft nicht garantiert so bleiben. Noch nie in der Geschichte der Raumfahrt waren die Gefahren für die von Menschen aufgebauten, lebenswichtigen Infrastrukturen im nahen Weltall so groß. Die auch durch die Weltraumaktivitäten des US-Milliardärs Elon Musk schnell steigende Zahl von Satelliten im Orbit hat zuletzt die Kollisionsgefahr stark erhöht.

Erwartete Zusammenstöße würden Unmengen von neuem Weltraumschrott produzieren. Dabei umkreisen die Erde schon geschätzte 750.000 Trümmerteile von der Größe über einem Zentimeter, die für Mensch und Technik im All eine tödliche Gefahr darstellen. Trotzdem schießen Unternehmer wie Musk und Staaten wie China nach Belieben Satelliten hoch, ohne sich um ihre Rückholbarkeit und Entsorgung zu kümmern.

Hinzu kommt, dass Staaten mit Antisatelliten-Waffen experimentieren und sogar die Stationierung von Atombomben ins Gespräch bringen. Die Großmächte betrachten das All zunehmend als extraterrestrische Einfluss- und Frontzone und einen lukrativen Markt, um dessen geschätztes wirtschaftliches Potenzial von 1,25 Billionen Euro (bis 2040) sich zu kämpfen lohnt. Schon lange fordern Wissenschaftler und Politiker, der Wildwest-Stimmung im erdnahen Raum, wo jeder macht, was er will, rechtliche Grenzen zu setzen. Europa hat gerade diese Chance vertan.

Ein erstes EU-Weltraumgesetz sollte alle oben angesprochenen Probleme adressieren, es stand auf der Prioritätenliste der jetzigen EU-Kommission. Doch dieses Vorhaben, das für das erste Quartal 2024 angekündigt worden war, steckt fest. Nach Einschätzung des Binnenmarkt-Kommissars Thierry Breton in Brüssel wird es in dieser Legislaturperiode nicht verabschiedet werden können. Die Erklärung: Das Gesetz sei unreif, man sei noch nicht so weit.

Warten auf deutsches Weltraumgesetz

Hinzu kommt: Auch das nationale Weltraumgesetz Deutschlands, welches die Nachhaltigkeit in der Raumfahrt fördern und das All als „globales Gemeinschaftsgut“ für zukünftige Generationen schützen soll, kommt offenbar nicht voran. Zuletzt wollten die AfD und die Union von der Ampel-Koalition wissen, wie weit sie mit dem Gesetzesentwurf ist. Bislang gab es keine offizielle Antwort.

Das internationale Regelwerk, das noch auf dem alten Weltraumvertrag von 1967 basiert, reicht im Zeitalter von neuen Machtspielen nicht mehr aus. Auf die Bremse zu treten und den Bereich ungeregelt zu belassen, der für unseren zukünftigen Wohlstand und die Sicherheit der Menschheit zentral sein wird, ist aber mindestens leichtsinnig. Denn Anarchie im Orbit öffnet Tür und Tor für Konflikte. Regelrecht töricht ist es, das Setzen von Regeln und Normen im Weltraum anderen zu überlassen. Wie leider so oft, gehen die Europäer das Risiko ein, von der Konkurrenz im Ausland abgehängt zu werden.