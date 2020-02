Wolfgang Schäuble in Neuried: „Alleine ist jedes europäische Land zu klein“

Anzeige

Den Austritt Großbritanniens aus der EU hält Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble für einen Fehler. Nun kommt es für ihn darauf an, dass Europa eng zusammenarbeit. Auf zwei Länder kommt es dabei besonders an – Deutschland und Frankreich.

Frankreich liegt ihm am Herzen – und die deutsch-französische Freundschaft erst recht. Nicht nur weil er als gebürtiger Freiburger eine enge Beziehung zum Nachbarn jenseits des Rheins pflegt. Sondern auch als Spitzenpolitiker, der sich als Innen- und Finanzminister eng mit seinen jeweiligen Ressortkollegen in Paris abgestimmt hat und seit seiner Wahl zum Bundestagspräsidenten auch die Zusammenarbeit mit der Nationalversammlung forciert.

Kooperation mit dem Nachbarn wichtiger denn je

Doch nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU sind für Wolfgang Schäuble der Austausch und die Kooperation mit dem Nachbarn jenseits des Rheins wichtiger denn je. „Alleine ist jedes europäische Land zu klein“, sagte der CDU-Politiker am Dienstagabend vor den Sektionen Karlsruhe/Bruchsal, Baden-Baden/Rastatt und Ortenau des CDU-Wirtschaftsrates im neuen „Europäischen Forum am Rhein“ in Neuried bei Offenburg.

„Wir werden angesichts der globalen Herausforderungen keine Chance haben, wenn wir Europäer es nicht gemeinsam tun.“ Auf Frankreich und Deutschland, schon immer die Motoren des europäischen Einigungsprozesses, komme es dabei mehr denn je an. Eindringlich appellierte der Bundestagspräsident in diesem Zusammenhang an die eigene Regierung, diese Verantwortung wahrzunehmen. „Dann bekommt Präsident Emmanuel Macron die Antwort, auf die er wartet.“

Verbindung von Kulinarik, Kunst und Kultur

Der Ort für sein Plädoyer, das er unter die drei Schlagworte „Solidarité, Stabilité und Fraternité“ stellte, war gut gewählt.

Das im vergangenen September nach gerade einmal zweijähriger Bauzeit errichtete Forum am Altenheimer Yachthafen in der Grenzregion Kehl/Straßburg, nur einen Steinwurf vom Rhein entfernt, solle zu einem Ort der Begegnungen werden und grenzüberschreitend Kulinarik, Kunst und Kultur verbinden, wie Ulf Tietge, Sprecher der „Grossmann Group“, und Guido Schumacher, Geschäftsführer des im Forum ansässigen deutsch-französischen Theaters „BAden ALsace“ (BAAL Novo) erläuterten.

Die EU müsse effizienter und handlungsfähiger werden

Vor den Mitgliedern des CDU-Wirtschaftsrats machte Schäuble keinen Hehl aus seiner Überzeugung, dass ihm ein handlungsfähiges Europa mit einem Frankreich, das die Führungsrolle übernehme, lieber sei als ein handlungsunfähiges Europa, in dem die nationalen Egoismen dominieren. Die EU müsse allerdings „dringend effizienter“ und handlungsfähiger werden, mahnte der CDU-Politiker.

Nur wenn die Bürger erleben würden, dass Europa in der Lage sei, die Probleme, die durch die Globalisierung und Digitalisierung entstanden seien, selber zu lösen, würden sie Vertrauen in die Politik haben. „Wir dürfen es nicht zulassen, dass andere wie Russland, die Türkei oder der amerikanische Präsident versuchen, Europa zu spalten und auseinanderzutreiben.“

Stärkeres militärisches Engagement

Damit Europa aber „weltpolitikfähig“ bleibe, wie es Schäuble nannte, werde Deutschland nicht umhinkommen, sich nicht nur politisch und ökonomisch, sondern auch militärisch stärker zu engagieren.