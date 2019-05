Wünsche sind erlaubt

Anzeige

Es ist zu bezweifeln, dass die Spitzenköpfe der Europäischen Kommission in Brüssel bis vor einem halben Jahr das Provinzstädtchen Roth kannten. Ende 2018 wurde die fränkische Kreisstadt mit 25 000 Einwohnern jedoch zum Gesprächsthema in den EU-Chefetagen, wo manche erst einmal lernten mussten, das Wort „Wunschzettel“ korrekt auszusprechen. Was also war passiert?

In Roth können Kinder traditionell ihre Geschenkewünsche wie „bitte ein Smartphone“ oder „einmal Feuerwehrmann sein“ auf einen Zettel nebst Namen und Adresse schreiben, der auf dem Christkindlesmarkt an den Weihnachtsbaum gehängt wird. Die Stadt versucht dann, einige dieser Träume zu erfüllen. Letztes Jahr jedoch sagte sie die Aktion zunächst ab und verwies auf die strengen Vorschriften der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Diese Verordnung trieb zeitweise in Deutschland Vereine und Kirchengemeinden in den Wahnsinn, die ihre Datenerhebung neu organisieren mussten. Manchen EU-Kritikern diente sie als leuchtendes Beispiel für die bürgerfeindliche Bürokratendiktatur Europa. Im Fall der Stadt Roth gab es Expertentipps und Hilfsaktionen von mitfühlenden Medien – bis die EU-Kommission sich zu einer Klarstellung genötigt sah.

Fakt ist: Die DSGVO verbietet keine Wunschzettel-Aktionen: Um Geschenke an die Kinder zu liefern, dürfen die Kontaktdaten der Familie aufgenommen werden – vorausgesetzt, die Eltern stimmen zu. Diese Regeln gelten nach EU-Angaben seit 20 Jahren. „Wir wollen niemandem das Weihnachten vermiesen, schließlich ist es unsere Lieblings-Jahreszeit“, versicherte die Kommission auf einer Plattform im Internet.