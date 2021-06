Statistik: Baden-Baden hat beim Impfen die Nase vorn, Pforzheim ist Schlusslicht

Die Zahlen können sich sehen lassen: Von den rund 11,1 Millionen Menschen, die derzeit in Baden-Württemberg leben, haben bis Ende Mai insgesamt 4,6 Millionen Frauen und Männer mindestens eine Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten, das entspricht einem Anteil von 41,7 Prozent.

1,9 Millionen Menschen im Südwesten haben nach zwei Impfungen den vollen Immunschutz, das sind 17,3 Prozent. Das geht aus der Statistik der Impfquoten hervor, die das Gesundheitsministerium erstmals veröffentlicht hat.

Allerdings gibt es bei einem Blick auf die einzelnen Stadt- und Landkreise im Südwesten erhebliche Unterschiede. So steht der Landkreis Emmendingen bei den Erstimpfungen mit einem Anteil von 51,2 Prozent landesweit an der Spitze, während der Stadtkreis Pforzheim mit einer Quote von gerade einmal 31,5 Prozent das Schlusslicht bildet. In der Region weist der Stadtkreis Baden-Baden mit 48,4 Prozent den höchsten Wert auf.