Zeit für Deeskalation

Kennt Donald Trump nur das Wort „Deeskalation“ nicht? Oder provoziert der US-Präsident absichtlich ein militärisches Kräftemessen im alten Konflikt zwischen Amerika und dem Iran, um der Welt die neue Stärke der Supermacht unter seinem Kommando zu demonstrieren?

Egal, wie man diese Fragen beantwortet, die Schlussfolgerung bleibt dieselbe: Die Gefahr eines großen Kriegs im Mittleren Osten ist jetzt wohl realer als je zuvor in den vergangenen 15 Jahren, seit die Kontroverse um das angebliche Nuklearwaffenprogramm der Islamischen Republik begann. Mit seiner unnötigen und gefährlichen Zuspitzung des Atomstreits hat das stimmungsgetriebene „Enfant terrible“ im Weißen Haus eine konfliktgeladene Region noch deutlich instabiler gemacht.

Die rasche Abkühlung der ohnehin frostigen Beziehungen zwischen Washington und Teheran folgt dem bekannten Muster der Kalten-Krieg-Zeit: Eine Seite sieht ihre strategischen Interessen gefährdet und setzt den Gegner präventiv unter Druck, was dieser mit verschärften Drohungen beantwortet, dem wiederum Sanktionen und Säbelrasseln des Provokateurs folgen, die mit beidseitigem Rückzug aus den bewährten Mechanismen des internationalen Krisenmanagements enden. Danach sprechen die Waffen. So weit muss und darf es aber nicht kommen.

Es ist nicht zu erwarten, dass Washington sich durch Proteste von Europäern beeinflussen lässt. Dennoch darf die EU jetzt keine Chance auslassen und keine Mühe scheuen, um deeskalierend zu wirken. Dazu gehören Vermittlungsangebote, eine Zusicherung, die europäischen Handelsbeziehungen mit dem Iran trotz der US-Strafmaßnahmen auszubauen – und auch ein Aufruf an Präsident Ruhani, den mit Bombern bestückten Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ auf Kurs in die Region am besten zu ignorieren.