Ziemiak kritisiert CDU beim Politischen Fastendonnerstag in Karlsdorf

Die CDU müsse sich nach der Überzeugung ihres Generalsekretärs Paul Ziemiak von links wie rechts klar abgrenzen und sich auf ihr christliches Menschenbild konzentrieren, um erfolgreich zu sein. Als Gastredner beim „Politischen Fastendonnerstag“ der CDU in Karlsdorf-Neuthard fand der 34-Jährige auch kritische Worte an die Parteifreunde.

Der Stargast steckt im Schneegestöber fest. Irgendwo hinter Pforzheim. Mit einstündiger Verspätung wird CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak beim „Fastendonnerstag“ seiner Partei in Karlsdorf-Neuthard erscheinen. „Er hätte einen Helikopter von Bruchsal nehmen sollen“, sagt Joachim Kößler, als er die Besucher in der vollen Altenbürghalle um Geduld bittet. „Aber Sie können sich ja solange über die Kandidatenfrage unterhalten.“

Scherze über CDU-Kandidaten

Der Landtagsabgeordnete aus Bretten fragt lachend die Parteifreunde, ob sie nicht eine Abstimmung über den neuen CDU-Chef abhalten wollen – und zieht sogleich seinen Vorschlag zurück. Vielleicht sollte man jetzt bei der aufgewühlten CDU solche Scherze lieber nicht machen.

Das Blasorchester spielt zum Wurstverzehr „Dancing Queen“. Zur gleichen Musik ist der Ex-Chefin der britischen Konservativen, Theresa May, vor zwei Jahren eine Tanzeinlage auf einem Parteitag in Birmingham missglückt. Das ist bei Paul Ziemiak ganz anders: Der verspätete Generalsekretär schreitet zu einem triumphalen Marsch in die Halle hinein. Sicher, lächelnd, selbstbewusst.

Generalsekretär wollte zum 70. Geburtstag seines Vaters

Das mit dem Warten im Schneetreiben sei ihm unangenehm, aber er habe zuvor den 70. Geburtstag seines Vaters nicht versäumen wollen, entschuldigt sich der energische Mann, der als „jüngster Generalsekretär Deutschlands“ vorgestellt wird. Ziemlich schnell faltet Ziemiak den Spickzettel zusammen. „Ich habe mir letzte Woche Notizen für diese Rede gemacht, aber seitdem hat sich viel verändert“, erklärt er. Viele Zuhörer nicken.

Ziemiak ist nicht zufrieden mit seiner Partei, das ist klar. Die Welt sei im Umbruch, die Europäer hätten sich lange mit dem Brexit beschäftigt statt mit der Frage, wie sie leben wollen. „Das gleiche gilt für die CDU: Wir haben uns zu viel mit uns selbst beschäftigt“, sagt der Generalsekretär. Das führte zu Zweifeln bei den Menschen, die es erwarten würden, dass eine Partei mit dem christlichen Menschenbild, deren Gründung vor 75 Jahren eine „revolutionäre Idee“ gewesen sei, sich jetzt um wichtigere Dinge kümmere.

Zu diesen Dingen zählt Ziemiak etwa den Kampf gegen den Rechtsextremismus. „Ich selbst hatte das Problem unterschätzt“, gesteht er. Wichtig sei es auch, das Gerechtigkeitsprinzip durchzusetzen: „Wer sich bemüht, bekommt mehr als wer sich nicht bemüht“.

Zu seinen klaren Botschaften an die Parteibasis gehört auch diese These: „Erst erwirtschaften, dann verteilen“. Deutschland brauche Innovationen und schnelle Planung, um nicht zu einem Industriemuseum zu werden, fordert er noch – und kritisiert Widerstände gegen die neue Tesla-Fabrik und den Bau neuer Bahnlinien.

Klare Abgrenzung gegen links und rechts

Der Generalsekretär will die Vorwürfe der Orientierungslosigkeit nicht auf sich sitzen lassen. Er definiert eine klare Abgrenzung gegen links und rechts als den „Markenkern“ der CDU: „Da darf es keine Relativierung geben“. Den Grünen wirft Ziemiak Arroganz vor. Die Linke eigne sich nicht als Partner, weil sie sich weigere, die Mauertoten und Folter in der DDR als Unrecht zu erkennen.

Die SPD bedauert er: „Die haben viel Scheiß gemacht, aber nicht nur“. Es folgt noch eine Mahnung an die Parteifreunde in Thüringen, „wo man Galgen auf Demonstrationen sehen kann“. Eine Zusammenarbeit mit der AfD, stellt Ziemiak klar, das wäre ein klarer „Verrat an den christdemokratischen Werten“.

Seine Vision für die CDU „in schwierigen Zeiten“ ist eine positive. Die Begründer der Partei seien mutig gewesen, und sie werde 75 Jahre später genügend „Mut für dieses Land“ aufbringen. Es sei gut, schließt Ziemiak, dass die Kandidatenfrage bald auf dem Parteitag entschieden werde. Das finden die Zuhörer auch.