Zur Kritik an AKK: Debattieren ist besser als schmollen

Annegret Kramp-Karrenbauer kann es seit Wochen keinem recht machen. Fast jede Idee, jede neue Meinungsäußerung der Bundesverteidigungsministerin wird ihr mit Wucht um die Ohren gehauen, oft noch mit dem Hinweis, dass es die mögliche künftige Kanzlerin sei, die gerade erschreckende Inkompetenz und Kommunikationsschwächen zeige. Diese reflexhafte Kritik hat indes eigene Schwächen.

Dass AKK die türkische Offensive in Nordsyrien als Annexion bezeichnet, ist in der Tat unklug. Die CDU-Chefin stellt damit den Nato-Partner faktisch auf eine Stufe mit Russland, das sich im Zuge einer Spezialoperation zur Eroberung der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 fremdes Staatsgebiet dauerhaft einverleibt hat. Der Türkei kann man vieles vorwerfen. Doch eine Militäroperation, die weder territoriale Grenzen gewaltsam verschiebt noch neue rechtliche Tatsachen schafft, muss anders bewertet werden. Sieht die Ministerin das anders, hätte sie ihre Einschätzung begründen müssen.

Befremdliche Aufregung der SPD

Ganz anders verhält es sich mit Kramp-Karrenbauers Idee einer Sicherheitszone in Nordsyrien mit deutscher Beteiligung. Die Aufregung des Koalitionspartners darüber ist befremdlich. Nicht nur weil die SPD in der Vergangenheit selbst gerne die Union mit allerlei politischen Vorstößen überrumpelt hat. Außerdem müsste es in einer Demokratie möglich sein, eine als Diskussionsgrundlage geäußerte Meinung ausgewogen und sachlich zu bewerten, ohne den mahnenden Finger heben zu müssen. Der Vorschlag von AKK hat es aus mehreren Gründen verdient.

Da wäre etwa die wichtige Signalwirkung im Ausland. Zum Beispiel auf die USA, die den Europäern vorwerfen, in Krisengebieten zu passiv zu sein und keine militärpolitische Verantwortung übernehmen zu wollen. „Mehr eigene Verantwortung für die Sicherheit“ ist übrigens eine der Leitideen des geltenden Koalitionsvertrags. Der Vorstoß verdient auch deswegen Beachtung, weil er auf eine sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit Russland abzielt. Neue, gemeinsame Interessen mit Moskau zu entdecken, ist ein probates Mittel, um die aktuelle Abkühlung der Beziehungen zu überwinden. Es ist viel besser, darüber zu sprechen, als nichts zu tun und ewig zu klagen.